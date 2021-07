Joaquín Cortés y Antonio Carmona nos dan su opinión acerca de la nueva ilusión de Sara Carbonero

MADRID, 10 (CHANCE)

El nombre de Sara Carbonero retumba con más fuerza que nunca en la prensa del corazón desde que este miércoles salieses a la luz la supuesta nueva relación sentimental que mantiene con Kiki Morente, hermano de Estrella Morente. Desde que se hizo pública su separación con el jugador de fútbol, hemos visto a la periodista volcada con sus hijos y con su trabajo en Radio Marca y ahora parece que vuelve a sonreír.

Hemos hablado con Joaquín Cortés, muy amigo de Kiki Morente sobre esta nueva noticia y nos ha confesado que: "Se ha criado conmigo, es como si fuera de mi familia, yo no te cuento nada, todo bien". También nos ha querido asegurar que su hijo Andreas se encuentra perfectamente tras su ingreso hospitalario: "Está muy bien, gracias a Dios. Hemos pasado momentos difíciles, pero está bien".

Antonio Carmona, también nos ha querido mostrar su opinión al respecto, eso sí con discreción: "Eso es mejor callarse, no digo nada, los dos son genios". Muchas han sido las especulaciones que ha habido en los medios de comunicación desde el miércoles pasado, pero lo cierto es que nadie ha confirmado nada todavía.

De hecho, Juan Carmona nos ha confesado que se enteró por la prensa de la supuesta relación entre Sara Carbonero y Kiki Morente: "Me he enterad por la prensa, no tenía ni idea, si están enamorados y felices juntos, pues una maravilla, Kkik es un gran cantaor y una excelente persona".

Él único que ha querido confirmarnos la relación de la periodista con el cantaor ha sido el hermano de Farruquito, quien nos ha asegurado que era conocedor del noviazgo mucho antes de que salieses a la luz: "La conocemos desde antes, pero estamos contentos. Es una más de la familia, las personas buenas tienen que estar con gente buena".