Joaquín Cortés y Mónica Moreno salen del hospital tras dar la bienvenida a su segundo hijo

MADRID, 20 (CHANCE)

Según publicaba Hola.com hace dos días, Joaquín Cortes y Mónica Moreno daban la bienvenida a su segundo hijo este jueves en la Clínica San José de Madrid. Ese mismo día se advertía que pronto recibirían el alta hospitalaria y saldrían por la puerta del centro sonriendo por la felicidad de ser cuatro ya en la familia.

Ese momento se ha producido en la mañana de este sábado. Joaquín y Mónica salían de lo más sonrientes por la puerta del Hospital con su segundo hijo en brazos. La pareja ha asegurado que: "Aquí estamos con Andrea, es niño y se llama Andrea".

En cuanto a cómo ha sido el parto, Mónica ha confesado que: "Es difícil porque no te puede acompañar tu pareja en muchos momentos y le he necesitado, las chicas por protocolo no te pueden estar ayudando a vestirte y demás", pero Joaquín ha dejado claro que: "Lo más importante es que aquí tenemos al niño, ha salido todo bien".

La mujer del bailaor flamenco ha asegurado que: "El parto súper rápido, los médicos son espectaculares, se han portado muy bien con nosotros, siempre nos han tratado muy bien. Pesa 3,5 kilos". Los dos están súper felices porque Andrea será la compañía perfecta para Romeo, su hijo de dos años: "Le damos un hermanito a Romeo, estamos muy contentos, cuando lo vea va a alucinar, no lo ha visto todavía. Ya tiene un hermanito".

Sobre cómo pensaron el nombre de su segundo hijo, Mónica nos ha explicado que: "Igual que Romeo fue una cosa maravillosa, ha sido un show, queríamos un nombre italiano y luego por la situación que estamos viviendo queríamos un nombre significativo, Andrea significa valiente".

Recordemos que el bailaor y la psicóloga fueron padres en 2018 de su primer hijo, Romeo, quien va a recibir con una sonrisa a su hermano pequeño, con el que muy pronto podrá juguetear. Lo cierto es que Joaquín y Mónica siempre han llevado en un segundo plano su relación y no les ha gustado alardear ni desvelar detalles privados de su vida públicamente, pero últimamente en redes sociales exponían sus sentimientos.