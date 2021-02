Joaquín Moeckel, abogado de Fran y Cayetano Rivera, asegura que en febrero se le acaba el tiempo a Isabel Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)

El abogado de Fran y Cayetano Rivera ha hablado para las cámaras de Europa Press y ha confesado en qué punto se encuentra su 'conflicto' judicial con Isabel Pantoja. Y es que recordemos que tanto el profesional como los hijos de Carmina Ordóñez llevan esperando una respuesta por parte de la cantante desde antes de diciembre y de momento, no se ha producido. Joaquín Moeckel nos ha desvelado que el momento clave va a ser febrero: "Estamos intentando como último eslabón arreglarlo. El mes de febrero sería más que razonable, creo que se ha demostrado la buena voluntad por parte nuestra, si no son la totalidad de los bienes, parte de los bienes* voluntad se ha puesto. Si no se puede hacer, que sea la justicia la que diga sí o no. Ni va a ser el primer pleito que se gane o se pierda".

Joaquín Moeckel nos ha desvelado que el contacto que se ha establecido no ha sido con ella, sino con los abogados de la parte de Isabel Pantoja y ha dejado claro que la voluntad de hacer las cosas sin poner barreras ha sido siempre la de sus clientes: "La voluntad siempre ha sido nuestra, esto estaba un poco dejado de la mano de Dios hasta que dijimos, vamos a activarlo. Las declaraciones de Kiko Rivera reavivan el tema, cuando nos damos cuenta de que las cosas no son como se contaban, esto se reactiva. Tú no vas a pedir que te entreguen unas cosas que están robadas, si no están robadas, sí las quieres".

"Nadie se explica tanta obstinación, las mentes fallan. Yo puedo comprender una guerra jurídica a muerte cuando está en juego un dineral, la propia finca... estamos reclamando tres trajes de torear, ocho muletas, cuatro capotes y estamos con esta historia. Esto demuestra muy pocas ganas de arreglar las cosas. Deme usted los trajes y no formamos nada, no me haga usted culpable de lo que usted no hace" ha confesado el abogado de Fran y Cayetano que solamente pretende conseguir lo que les pertenece a estos.

Joaquín ha dejado claro que si en febrero no se lleva a cabo la contestación por parte de Isabel Pantoja, emprenderá los movimientos que tenga que realizar: "Si en febrero no se hace, los primeros días de marzo nos ponemos a funcionar, ya hemos dado de plazo bastante" y es que asegura que no está bien asesorada: "Creo que ella, con todos mis respetos, no está bien guiada y no está bien guiada porque ella entiende que, si entrega los bienes ahora, los que sean, va a quedar como una persona muy mala. Yo le digo que está equivocada, quedaría perfectamente, qué bien que una cosa que lleva 30 años enquistada, se ha arreglado. Hay dos formas de ver las cosas. No tenga usted ese temor señora Pantoja, eso no le hace mala, al contrario, la pone como una persona razonable. Después del tiempo transcurrido el razonamiento aquí es complicado".