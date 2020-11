Joaquín Moeckel, abogado de Francisco y Cayetano Rivera, le envía un mensaje a Isabel Pantoja

MADRID, 24 (CHANCE)

Joaquin Moeckel, abogado de Francisco Rivera y Cayetano Rivera, continua con su lucha para conseguir que Isabel Pantoja le entregue a sus clientes todas las pertenencias que Paquirri dejó para sus hijos antes de morir. Conocedor del complicado momento que atraviesa la tonadillera en estos momentos debido al enfrentamiento mediático que mantiene co su hijo Kiko Rivera, el abogado asegura que tanto Fran Como Cayetano no quieren perjudicar a la cantante. "Yo no estoy contratado aquí para una guerra, sinceramente, lo que yo quiero es que estos niños tengan bienes" comentó.Al igual que también ha cofirmado Francisco Rivera públicamente, los hermanos tienen la esperanza de que todo esto se pueda solucionar de una manera sencilla y sin crear un nuevo conflicto: "Yo creo en la buena fe de las personas y todo. Son malentendidos* Yo quiero pensar que lo que ha habido hasta ahora mismo ha sido un malentendido y que teóricamente se puede solucionar".A su salida de la Notaría de Medina Sidonia, Joaquin Moeckel vuelve a dejar claro qué es lo más importante para sus clientes en estos momentos enviando un mensaje muy claro a Isabel Pantoja: "La notaria requerirá a esta señora. Lo importante, por favor, es que se entreguen los bienes. De verdad, no queremos más conflictos, lo que queremos es que se entreguen los bienes"