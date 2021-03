Joaquín Moeckel, abogado de Francisco y Cayetano Rivera, se pronuncia sobre los 3 años de prisión para Isabel Pantoja

MADRID, 9 (CHANCE)

Los problemas legales se le acumulan a Isabel Pantoja y, según conocimos este lunes, la Fiscalía pide tres años de prisión para la tonadillera como cooperadora necesaria de presunto delito de apropiación indebida. Un duro varapalo que llega en su peor momento, con la relación con su hijo Kiko Rivera completamente rota, con acuciantes deudas económicas que podrían provocar el embargo de Cantora y en plenas negociaciones para entregar a Francisco y Cayetano Rivera los enseres personales de Paquirri que, tras más de tres décadas en su poder, no va a tener más remedio que entregar pese a su negativa inicial.

Hemos preguntado a Joaquín Moeckel, abogado de los hijos de Carmen Ordóñez por esta posible pena de cárcel para Isabel Pantoja. Muy discreto, el letrado evita pronunciarse señalando que "este tipo de cosas no las estoy llevando yo. De ese tema no puedo opinar ni puedo ayudaros porque no estoy llevando yo ese asunto. Sé que es una cosa de unas sociedades suyas y tal, pero no tiene nada que ver con lo que estoy llevando yo. No me parece oportuno por mi parte hablar por no ser un caso mío".

El vídeo del día Las ejecuciones hipotecarias se disparan un 37% en 2020

Acerca de la negociación que está manteniendo con los abogados de Pantoja para recuperar los enseres de Paquirri, Moeckel asegura que "va en buena línea. Espero que salga bien".

"Se va a intentar" que haya un acuerdo para conseguir las cosas y "vamos a intentar" que Isabel Pantoja entregue los enseres, desvela el abogado, admitiendo que la tonadillera está más receptiva en los últimos tiempos y la comunicación con sus abogados "va bien". "Yo creo que con un poco de voluntad va a salir bien", comenta, antes de asegurar que "me gustaría" que Francisco y Cayetano tuviesen las cosas de su padre "antes de que finalice el año".