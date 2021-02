Joaquín Moeckel responde al abogado de Isabel Pantoja

MADRID, 11 (CHANCE)

El abogado de Isabel Pantoja, Juan Fernández Ramos, ha concedido una entrevista a "El programa de Ana Rosa" en la que, entre otros asuntos, se ha referido a la guerra que mantiene la tonadillera con Francisco y Cayetano Rivera por los objetos personales que Paquirri dejó en herencia a sus hijos y que la sevillana se negaría a entregarles.

Según el letrado de la artista, Joaquín Moeckel - abogado de los hermanos Rivera Ordóñez - no se habría puesto en contacto con él como éste aseguró recientemente, y tampoco le parecía normal hablar de plazos de entrega y amenazar con demandas porque, en sus palabras, "las demandas no se anuncian, se ponen".

Unas declaraciones que no dejan en buen lugar a Moeckel y a las que ahora el abogado sevillano contesta tajante.

- CHANCE: Le preguntamos por Juan Fernández, abogado de Isabel Pantoja y asegura que no ha tenido notificación por parte de usted.

- JOAQUÍN MOECKEL: Yo no tengo que hablar con este señor Juan Fernández, yo no he tomado contacto con él en la vida porque este señor no ha sido el abogado que por parte de Isabel Pantoja Martín haya contestado requerimiento, será abogado de Isabel Pantoja para un asunto de River 56 o 94, no sé qué pleito es, pero para el asunto de los vestidos de torear y la herencia de Paquirri con los hijos no tengo constancia que será este señor el abogado, ni he tomado contacto con él ni lo voy a tocar. La señora Pantoja tiene bastantes abogados por lo que veo, ser abogado de alguien no significa ser perpetuo, ni he tomado contacto con él ni tengo por qué tomarlo.

- CH: Usted me está diciendo que el contacto ha sido con otro abogado.

- JOAQUÍN MOECKEL: Obviamente, el contacto que yo tenía es con otro abogado de la señora Pantoja. Lo digo porque es el abogado que en nombre de la señora Pantoja ha contestado a los requerimientos notariales, para mí el interlocutor válido. Es un letrado que conozco desde hace años y de mucho prestigio, distinto es que este abogado me diga, voy a cesar en este tema y será otro compañero.

- CH: Se puede saber el nombre de ese abogado.

- JOAQUÍN MOECKEL: No, me ha dicho que no lo diga. Es el abogado, que no el señor Fernández este, el que ha contestado a los requerimientos, el señor Fernández no ha contestado ningún requerimiento de esto ni tiene ni idea de lo que está diciendo, quién me ha contestado los requerimientos es un letrado distinto al señor Fernández. Yo no hablo de ningún paraíso fiscal ni nada de eso. Voy a esperar a lo que me diga el abogado. Este señor Fernández será poco aficionado a los toros y como Paquirri era torero y mis clientes también, hay que recordar que los carteles taurinos se anuncian y después de realizan las corridas de toros. Yo anuncio y luego lidio la corrida con el resultado que sea. Yo anuncio lo que me parece oportuno e interpongo la demanda cuando me parece oportuno, no cuando me lo diga nadie.

- CH: Una vez aclarado el malentendido.

- JOAQUÍN MOECKEL: No, el malentendido lo tiene este señor, yo ninguno.

- CH: Cuando le han dicho el plazo de 30 días él ha dicho que las demandas no se anuncias, se ponen.

- JOAQUÍN MOECKEL: Ya le he contestado. No entro en ningún tipo de detalles con un señor que es desconocido para mí, no entro en se jueguecillo. Lo que le vuelvo a repetir es que primero el interlocutor con el que yo he hablado es una persona de mi absoluta confianza y prestigio y en segundo lugar yo anuncio lo que estime conveniente y oportuno en el momento que estime, no en la agenda que me diga el señor Fernández. A ver cuándo tengo el gusto de conocerlo.

- CH: Ya para acabar, como va ese asunto, dio 30 días de plazo.

- JOAQUÍN MOECKEL: Ustedes quieren preguntar todas las semanas, pero yo les dije que teníamos el mes de febrero, no ha terminado el mes. No juguemos con estas cosas, estamos intentando llegar a un acuerdo y no lo vamos a intoxicar con personas que no tienen la encomienda y desde aquí un mensaje a este señor, si él tiene encomendados los temas de Isabel Pantoja, que me llame a mí. Yo he llamado al abogado que ha contestado los requerimientos, que no es usted. Ser el abogado de la señora Pantoja para un asunto no significa ser el abogado de la señora Pantoja para todo.

- CH: Puede ser que Isabel Pantoja tenga varios abogados y que entre ellos no lo sepan.

- JOAQUÍN MOECKEL: Eso pregúnteselo a la señora Pantoja, no a mí.

- CH: A partir de ahora paciencia.

- JOAQUÍN MOECKEL: Que es la madre de la ciencia. Aquí lo que hay que saber es hacer las cosas en condiciones, si han esperado 30 años para conseguir algo, ahora no vamos a estar corriendo con 15 días, sobre todo no vamos a estar corriendo con gente que se quiere comer los pleitos. Si hay otros abogados hablando, no se meta usted por medios.