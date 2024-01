Joaquín Prat desvela cómo es compartir plató con su hermana Alejandra: "Tendría a toda la familia metida"

MADRID, 18 (CHANCE)

El listón estaba muy alto y a priori sustituir a Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco suponía un reto complicado. Pero Joaquín Prat lo ha superado con creces y su programa, 'Vamos a ver', se ha convertido en líder de su franja. Y no solo cuenta con el apoyo de la audiencia, ya que este miércoles ha recibido el Premio Cygnus por su faceta de presentador y su labor de comunicación y divulgación en televisión, siendo el único galardonado que no se dedica a la industria del cine y de las series.

Un reconocimiento que ha recibido muy ilusionado y que, dando muestras de su generosidad, ha dedicado a su equipo asegurando que no está de acuerdo con que "los éxitos siempre sean compartidos y los fracasos individuales". "Si te pegas una ostia con la audiencia va a ser el programa de Joaquín Prat, es así siempre. Pero éxito el equipo, me parece justo, y lo bueno es que estamos celebrando los éxitos. Somos líderes de audiencia y trabajando estoy muy a gusto, me divierto mucho" ha confesado.

"Lo voy a celebrar con mi familia y la persona a la que quiero, mi pareja, que son los que me aguantan cuando no puedo conciliar" ha explicado, asegurando que en este momento en el que la vida le sonríe a nivel personal y profesional, "no puedo pedir más".

Además, 2024 ha empezado con una nueva incorporación a su programa, la de su hermana Alejandra Prat. Un fichaje en el que como ha dejado claro no ha tenido nada que ver: "Es puro nepotismo que digan eso, pero la gente que piense lo que le dé la gana. Yo estoy feliz de compartir plató con mi hermana dos días en la semana, feliz".

Sobre cómo es trabajar con su familia, Joaquín confiesa que siempre busca "ese equilibrio, que no se note que es tu hermana, que no la favorezcas; y al mismo tiempo cuando no se nota, a lo mejor le dejas un poco de lado, pero estoy feliz de tener a mi hermana".

"Tendría a toda la familia metida" apunta con una sonrisa, explicando que aunque es "una ventaja" saber lo que piensa Alejandra con una mirada, no es con la única con la que le pasa: "Llevo muchos años trabajando con la mayoría de los colaboradores -como Alessandro Lequio, Antonio Rossi, Cristina Tárrega o Marisa Martín Blázquez- y sé lo que piensan con una mirada".

De madre danesa, Joaquín también nos ha hablado sobre la proclamación de Federico de Dinamarca -"son gente elegante, sencilla y educada y la coronación se ha hecho como se tenía que hacer"- al que no ha dudado en desear "suerte" porque el desafío al que se enfrenta como Rey no es sencillo: "La monarquía en Dinamarca tiene el apoyo del 80% y eso es mérito de su madre la Reina Margarita, fíjate si tiene el listón alto el rey Federico". "Mary se lo ha ganado igual que nuestros reyes se lo tienen que ganar, día a día, eso es así" ha concluido.