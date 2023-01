Joaquín Prat, enamoradísimo de Alexia Pla: "No entraba en mis planes, pero me siento muy afortunado"

MADRID, 20 (CHANCE)

El pasado 11 de enero, 'El programa de Ana Rosa' cumplía 18 años en antena. Una mayoría de edad muy difícil de alcanzar en la televisión actual que Ana Rosa Quintana y su equipo de presentadores - Joaquín Prat, Patricia Pardo, Ana Terradillos y Patricia Archidona - han querido celebrar en un encuentro distendido con diferentes medios de comunicación.

Una ocasión única para preguntar al presentador de 'Ya es mediodía' por el gran momento personal que atraviesa al lado de su novia, Alexia Pla, a la que conoció este verano en Ibiza y de la que, como confiesa con una sonrisa tímida, está muy enamorado: "2022 me ha dado cosas maravillosas, uno de los mejores años de mi vida. Lo despedí enamorado, qué bonito poder decirlo".

Pero, ¿cómo es la joven que le ha robado el corazón? Como desvela, "una persona normal, trabajadora, a la que admiro y la que a la que tengo la suerte de tener en mi vida, me siento muy afortunado". "La cara es el espejo del alma" ha asegurado cuandole hemos comentado lo bien que se le ve.

"No entraba dentro de mis planes, por eso en esta vida no se pueden hacer planes" ha añadido, revelando que tan consolidada está su relación que ahora, lo único que podría pedirle al año que acaba de empezar es "disfrutrar más de mi tiempo. Me apetece estar tiempo con ella".

Y es que en lo profesional, como admite, no puede pedir nada más, ya que está encantado compaginando 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía'. Un reto diario del que reconoce que lo más complicado es "estar a la altura de los espectadores que tenemos, conseguir seguir manteniendo esa complicidad y, sobre todo, ser honesto y no perder la confianza del espectador, que es muy fácil"

Con lo que peor lo pasa, "vendiendo humo. El amarillismo. Me siento incómodo". "Si es información veraz, real, que tiene que ver con los personajes de la prensa rosa, adelante" apunta, confesando que, como periodista "todoterreno" que es, se siente tan cómodo informando de política como de corazón. "Lo que quiero es ser lo más objetivo posible" explica.

Para Ana Rosa, tan solo las mejores palabras, ya que su relación trasciende, como confiesa, de la de 'una jefa a un empleado': "Para mí es una hermana mayor, una amiga y una fantástica compañera de trabajo. Es la jefa pero siempre ejerce de compañera y amiga, eso es maravilloso". "Jamás le he escuchado a Ana una mala palabra, un mal gesto, una salida de tono... Nosotros sí que cometemos ese error, por eso le admiramos tanto, pero la magia de Ana y estos 18 años tiene mucho que ver con su forma de ser" asegura.

Cómo fue la vuelta de la presentadora tras 11 meses alejada del programa luchando contra el cáncer, y cómo sobrellevó su ausencia, ¡en el siguiente vídeo!