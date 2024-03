Joaquín Torres, desolado por la pérdida de su madre

MADRID, 2 (CHANCE)

Hace unos días, Joaquín Torres acudía al podcast de Pilar Vidal y hablaba del accidente que sufrió hace unos días, de cómo esto había salvado su matrimonio con Raúl Prieto y también desvelaba que estaba viviendo una etapa muy complicada porque el estado de salud de su madre era muy delicado.

Tanto es así, que aseguraba que los médicos les habían preparado para el peor de los desenlaces y le era muy complicado hacerse a la idea del día que tuviera que separarse de su madre para siempre... ese día ha llegado.

El arquitecto ha confesado a través de sus redes sociales que "mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella". Un momento súper doloroso para él ya que es una pérdida que le hace estar "completamente roto anímicamente y físicamente".

Tal y como ha desvelado el marido de Raúl Prieto "el vacío que ha dejado en mí es desolador y lo arrasa todo" pero es consciente de que "tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla y a no olerla" aunque le reconforta saber que "parte de su energía siempre estará conmigo".

Joaquín ha asegurado que su madre "me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida, que siempre será un legado que nada ni nadie podrá superar". Un dolor que ha compartido con todos sus seguidores para que tangan paciencia "para que yo vuelva a estar con vosotros".