Jon Kortajarena le pide disculpas a Alonso Caparrós por su error

MADRID, 28 (CHANCE)

"Si realmente las iniciales son A.C y se ha inspirado en mí no tengo nada que objetar, esa era mi realidad en aquel momento" le decía Alonso Caparrós a Jon Kortajarena el pasado jueves por la tarde en 'Sálvame Diario'. El actor acudió hace unos días a 'La Resistencia' para promocionar 'El inmortal', serie en la que interpreta a un presentador que consumía drogas y, sin dar el nombre del colaborador, sí que dejó a entrever que se había inspirado en él cuando presentaba 'Furor'.

Las declaraciones de Alonso no se quedaban ahí, ya que su testimonio fue creciendo por momentos: "¿por qué este tío me parece un imbécil de categoría? porque la gente que tiene ese problema es una enfermedad, hacer alusión a eso diciendo que 'se metía mucha farlopa', me parece una falta de respeto para todas esas personas que sufren esos problemas".

Jorge Javier Vázquez le decía en directo que, conociendo a Jon, enseguida le pediría disculpas y lo cierto es que así fue. Hoy, el colaborador ha conectado en directo con el programa y ha explicado que, a última hora de la tarde de este jueves recibió la llamada del actor, pero habló con él una vez terminado el programa.

"No había terminado el programa y Jon se puso en contacto conmigo. Le dije que me dejara llamarla cuando acabase el programa. Es un chaval estupendo, maravilloso. Me llamó desde Sicilia" comenzaba diciendo el colaborador y, segundos más tarde reconocía que le había pedido disculpas: "me reconoció su error, me reconoció que era yo, entendió que el daño más que a mi es para las personas que lo sufren".

Alonso ha dejado claro que: "me tengo que quitar el sombrero, me parece un chaval muy cercano y estupendo. Tengo que decir que yo también me disculpé con él por llamarle imbécil". De esta manera, parece que el mal entendido entre ambos se ha solucionado y, en ningún caso, el actor quiso perjudicar la imagen del colaborador.