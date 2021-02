Jordi Cañas (Cs) a Illa: "No puede poner la PCR de corrupción al PSC porque la está tolerando"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, ha criticado al candidato del PSC, Salvador Illa, por no haberse hecho la PCR para el debate electoral de TV3 el martes y le acusa de no luchar, a su juicio, contra la presunta corrupción en su partido: "El señor Illa no puede poner la PCR de la corrupción al PSC porque la está tolerando a día de hoy".

En unas declaraciones a los periodistas este jueves en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha afeado a Illa que "no quiera y no sea capaz de poner la PCR al PSC sobre la corrupción", en referencia a la investigación de la presidenta del PSC, de la diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, por presuntos desvíos en el Consejo Deportivo de la ciudad.

El vídeo del día Los españoles desconocen las propiedades

nutricionales del agua, según un estudio.

"Eso es lo que nos hace pensar, de igual manera que Illa no quiere expresar a los ciudadanos si ha sido vacunado o ha pasado el virus o si lo tiene, porque se niega a hacer la prueba que el resto de candidatos han pasado", ha añadido.

Cañas ha criticado al PC y Junts por tener "un pacto tácito entre Borràs y Marín para acallar, una vez más, la corrupción", algo que ha tachado de intolerable porque llevan tapándose las vergüenzas desde hace 40 años, en sus palabras.

"Ni L'Hospitalet se merece una alcaldesa que está siendo investigada por corrupción, ni Barcelona una presidenta de la diputación así, ni Cataluña puede tener como presidente a un candidato que no es contundente en el combate contra la corrupción", ha zanjado.