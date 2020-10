Jordi Cruz confiesa que todavía no ha probado el plato estrella de Tamara Falcó

MADRID, 8 (CHANCE)

Jordi Cruz se ha convertido en uno de los hombres más deseados de nuestro país desde que empezó a trabajar frente la pantalla y empezó a cultivarse un físico con el que ha conseguido hacer suspirar a muchos espectadores semanalmente. Y no solamente por su forma de ser y su aspecto físico nos ha conquistado, si no también por ese carácter tan empático que ha conseguido traspasar la pantalla y meterse en nuestras casas cada vez que le vemos por televisión.

Una de las concursantes que más relación entabló con él, fue Tamara Falcó, de hecho se habló y todo de un romance o de incluso una amor imposible por la vida de cada uno... A pesar de que muchos espectadores hubiesen querido que esto ocurriera, no ha sido el caso y los dos gozan, eso sí, de una bonita amistad.

Jordi Cruz nos ha confesado qué le parece la nueva colaboración de la hija de Isabel Preysler en televisión como cocinera en TVE: "Ha descubierto una disciplina que le gusta y yo creo que todos descubrimos a Tamy en el celebrity, una chica maravillosa, divertida, muy humana, muy seria y muy currante y que se vea y que la gente lo percibe. Meterá la pata, yo meto la pata muchas veces porque no es fácil, está aprendiendo, así que 'Oye Tamy, felicidades'".

En cuanto a la relación que tienen, el cocinero ha confesado que: "Somos amiguetes, si ella necesita un consejo culinario se lo doy y cuando necesito yo consejos de moda, me los da". Y es que Jordi todavía no ha tenido el placer de comer alguno de sus platos, pero asegura que pronto lo hará: "No, no he tenido la suerte, porque está muy ocupada, ha tenido la suerte de que ahora está muy solicitada, cuando esté más tranquila nos haremos un guiso o lo que haga falta".

Con otra de las mujeres de MasterChef Celebrity que relacionaron al cocinero hace años fue con la presentadora Eva González, que lejos de confirmar su romance, desmintieron y siguieron haciendo gala de su amistad públicamente. Ahora, Jordi asegura que sigue teniendo muy buena relación con ella y que su marcha del programa fue algo de lo más lógico: "Sí claro, por eso, lo bueno que tiene mastechef sobre todo en la parte jurado, y creo que es una de las cosas que hace que funcione, es que tenemos el mismo criterio y nos llevamos bien, no nos hemos enfadado nunca entre nosotros, cuando terminamos de grabar vamos a un buen restaurante y lo celebramos. Esa complicidad la ven los espectadores desde casa".