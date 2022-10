Jordi Cruz desvela si ha hablado con Tamara Falcó tras su ruptura sentimental con Íñigo Onieva

MADRID, 26 (CHANCE)

Jordi Cruz ha estado en la presentación de lo nuevo de Oral-B este miércoles presumiendo de sonrisa. Desde hace ya unos años, el chef es embajador de la marca y es muy habitual verle en este tipo de eventos. "No tengo la más bonita del mundo, pero intento cuidármela y la intento mantener en base a u buen cepillado" nos confesaba el rostro conocido de 'MasterChef' y aseguraba que "la sonrisa es el resultado de un buen trabajo".

Allí hemos aprovechado para hablar con Jordi sobre la relación que surgió en los fogones de las cocinas de 'MasterChef Celebrity' entre María Zurita y Xavier Deltell. Una historia de amistad que muchos espectadores han visto como algo más, pero sin embargo él nos confiesa que se trata de "una pareja fruto de la amistad y la complicidad, fue muy divertido, hemos acercado a María que no la conocía mucha gente y se pensaban que iba a ser más seria".

Y es que Cruz nos ha desvelado que su trabajo en el programa le ha permitido conocer a muchos rostros conocidos que admira: "Lo bonito es que personas anónimas, el jurado lo somos, nos han pasado por delante mucho celebrity que nosotros hemos admirado", como pro ejemplo el de Tamara Falcó.

Inevitable preguntarle si ha hablado con la Marquesa de Griñón recientemente y lo cierto es que nos ha confirmado que no han hablado, pero sí le escribió un mensaje para mandarle ánimos en este momento tan complicado para ella: "Le tengo mucho cariño, que sea feliz... le he dicho 'espero que esté bien, cuídate'".

Si Tamara decía adiós a Íñigo Onieva, ahora es Sara Carbonero la que parece que no vive su mejor momento matrimonial con Cayetano Rivera, ya que se ha filtrado que viven separados: "no he hablado con ella, sé lo mismo que tú, espero que ella y Caye sean felices".