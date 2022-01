Jordi Cruz sale en defensa de 'Masterchef' tras el terrible fallecimiento de Verónica Forqué

MADRID, 20 (CHANCE)

En uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional - no deja de cosechar éxitos con los cuatro restaurantes que posee en Barcelona y continúa triunfando como jurado de Masterchef - como personal - lleva varios años de discreta relación con la brasileña Rebecca Lima, con la que suenan campanas de boda - Jordi Cruz ha reaparecido en un evento publicitario y se ha pronunciado por primera vez sobre la muerte de Verónica Forqué.

La popular actriz fallecía el pasado 13 de diciembre en su domicilio de Madrid, meses después de su polémica participación en 'Masterchef Celebrity'. Atacada y ridiculizada en redes sociales por su concurso, muchos apuntan a que la presión que sufrió durante el talent y las feroces críticas que tuvo que soportar, habrían influido en la grave depresión que la llevó a acabar con su vida de la manera más trágica posible.

Algo que Jordi Cruz, dolido, niega tajantemente: "Se ha querido ensuciar mediáticamente y no entiendo por qué, porque evidentemente nosotros mimamos a las personas que están con nosotros y si alguien se sale de tono o no está bien, intentamos gestionarlo con esa persona", ha asegurado, saliendo en defensa de 'Masterchef'.

Acerca de Verónica, tan solo buenas palabras y el convencimiento de que fue feliz durante la grabación del concurso. "Una súper profesional, que hizo un gran trabajo, que era consciente de lo que estaba haciendo todo el rato y que tenía sus días mejores y peores, como cualquier hijo de vecino. Pero tenemos claro que fue feliz con nosotros", ha señalado, confesando que "a mí me lo dijo personalmente: 'qué bien me viene estar aquí con vosotros, me lo estoy pasando pipa, me estoy riendo'".

"En ningún momento percibimos señales de lo que tristemente pasó unos meses después de dejar el programa" ha explicado, insistiendo en que "la razón no fue el programa, evidentemente. No se trata de responsabilidades. No se puede trivializar una enfermedad mental". "Tengo claro que Verónica estuvo bien con nosotros, estuvo feliz", mantiene.

Todavía muy afectado por el fallecimiento de la actriz - "Tengo las palabras de Pepe grabadas cuando me llamó para decírmelo, y a Pepe le vi destrozado como creo que no le he visto nunca" ha revelado - Jordi no entiende por qué se insiste en responsabilizar a 'Masterchef' de su trágico final: "Fue feliz, lo pasó bien y disfrutó muchísimo", reitera dolido.