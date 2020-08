Jordi Évole nos da todos los detalles del testamento vital de Pau Donés, "Eso que tú me das"

MADRID, 27 (CHANCE)

El Festival de Cine de Málaga es el marco en el que se ha presentado "Eso que tú me das", testimonio vital de Pau Donés en forma de documental que se grabó dos semanas antes de la muerte del cantante de "Jarabe de Palo". Una entrevista íntima en la que el artista, ya muy débil, nos deja una valiosa lección. Y es que siempre merece la pena vivir. Jordi Évole, gran amigo de Pau, ha sido el encargado de realizar este proyecto que, sin duda, promete dar mucho que hablar.

El periodista, durante la presentación de "Eso que tú me das" nos ha contado los detalles de este documental único y nos ha hablado de sus últimos momentos con Pau Donés que, sin duda, nos ha dejado antes de su marcha una lección de vida única.

- CHANCE: Qué placer tenerte en el Festival de Málaga y además presentando un proyecto muy emotivo.

- JORDI: Es un proyecto muy único, muy singular en el que nos hemos dejado el alma, no podía ser de otra manera. Cuando Pau te pide que le hagas une entrevista en uno de sus últimos días de vida, primero no puedes decirle que no. Yo tuve las precauciones de decir necesito cierto asesoramiento, hablé con su oncóloga que la conocía de hace un tiempo y me animó mucho. Me dijo si alguien como Pau quiere en un momento de su vida como ese en el que el deterioro físico es evidente, pero quiere dar su testimonio en ese momento, tienes que aprovecharlo y hacer la mejor entrevista de la que seas capaz. Fui presionado pero con muchas ganas de hacerlo y creo que el producto resultante sí tiene algo, creo que es útil, puede servirle a mucha gente.

- CH: Ha sido uno de los retos más difíciles.

- JORDI: Era un reto difícil pero me apetecía mucho encararlo. Era une entrevista única, no es habitual que una persona de la relevancia de Pau Donés, te diga en esa situación de últimos días de vida, diga quiero dejar una especie de testamento vital, de cómo yo veo la vida. Hablar desde un lugar inédito, hablaba desde un lugar muy único y muy lúcido, la lucidez con la que habla, el conocimiento que trasmite, creo que puede ser útil para mucha gente, gente que pueda estar enferma, que esté pasando por una situación difícil y gente que no, gente que a veces se agobia por cuestiones menores y que ves a un tío que está a punto de morirse y te dice, no te agobies por según qué cosas, en la vida a veces nos ahogamos en un vaso de agua.

- CH: Incluso has comentado que hay que verla con una libreta, cogiendo apuntes.

- JORDI: Sí, hay frases en la entrevista que valen la pena apuntárselas y en un día que tengas de bajón recordarte esas frases a ti mismo y creo que te pueden ayudar a salir de un momento regulero.

