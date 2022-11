Jordi Pujol afirma que no le preocupa qué se dirá de él y sí que su labor tenga "continuidad"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asegurado que no le preocupa lo que se dirá de él cuando muera pero sí que el trabajo que llevó a cabo tenga "continuidad", ha informado en un comunicado este miércoles la Associació Serviol.

Lo dijo en el acto al que asistió el pasado 12 de noviembre en honor al médico neuropsiquiatra Carles Llussà, que murió el 18 de abril y que estuvo vinculado con Pujol en la fundación e inicios de CDC, donde Pujol destacó que está al final de su vida y recalcó que no está preocupado por lo que la historia dirá de él y por cómo queda su legado.

"No me preocupa tanto lo que se dirá de mi como si la tarea hecha tiene o no continuidad. Me preocupa más que el legado se preserve y se sepa aprovechar, y no porque sea el mío, sino porque es el doctor Llussà y el de tantos y tantos otros Llussàs repartidos por toda Cataluña", subrayó.

Tras el ictus que el expresidente tuvo a mediados de julio, explicó que no está "muy fino", que no anda bien y que todo se le hace más difícil que antes.

"Cuando yo estaba en forma, incluso en media forma, yo tenía suficiente con escribirme unas notas, unos guiones o unas líneas, y dejar que mi mente se pusiese a hablar y hablar. A veces pienso que he hablado demasiado", afirmó Pujol.

También explicó que ahora le pasa a menudo que le cuesta reconocer su propia letra, pero que esto le obliga a escribir para asegurarse "como mínimo" que puede explicar lo que piensa.