Jordi Sànchez ve en los indultos "una oportunidad para que el Gobierno repare el daño"

Avisa a Pedro Sánchez: "Que sea valiente y nosotros no fallaremos"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado este domingo que ve en los indultos para los presos del 1-O "una oportunidad para que el Gobierno repare el daño que ha causado el Estado".

El vídeo del día Los 27 y la Eurocámara son incapaces de lograr un acuerdo sobre la PAC

En una entrevista de El Periódico recogida por Europa Press, ha afirmado que el arrepentimiento no es una condición para que se aplique esta medida, por lo que no debe cambiar de ideología ni pedir perdón por los hechos de octubre de 2017: "Más bien algunos nos deben pedir perdón, no a mí, sino al país".

Además, ha añadido que el "conflicto entre Cataluña y el resto de España se resolverá con la amnistía y la autodeterminación".

Sobre las palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez afirmando que existe un tiempo para el castigo y otro para la concordia, ha dicho: "Si es una invitación honesta para resolver el conflicto, que sea valiente y nosotros no fallaremos".

MESA DE DIÁLOGO

En cuanto a la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, ha explicado que están a favor de la negociación para lograr un referéndum acordado, pero ve poco futuro a ese encuentro "porque no nace de una voluntad honesta de diálogo".

"Un Estado que fue capaz de sentarse y negociar con ETA no puede tener inconveniente en sentarse con los que decimos que el conflicto solo lo superaremos con un ejercicio democrático del derecho a la autodeterminación", ha concluido.