Jorge Bárcenas, derroche de sinceridad en su primera entrevista pública

MADRID, 12 (CHANCE)

José Antonio Avilés nos dejaba este sábado muy sorprendidos al anunciar en 'Viva la vida' que había entrevista a Jorge Bárcenas y no, no ha sido en plena calle ni después de una actuación. El dj se ha sentado en un plató con el colaborador y se ha sentado para hablar de sus inicios, de su presente y de la fama que ha adquirido a raíz de su relación sentimental con Victoria Federica.

El joven ha explicado cómo llevó saltar a la fama por su relación con Victoria Federica, aunque él ya había experimentado algo parecido en menor medida por su trabajo: "Fue de la noche a la mañana, yo no pienso que haya cambiado mi manera de ser y de pensar, ya conocía un poco ir a un sitio y que la gente te conozca".

Jorge le confesaba a Avilés que no se siente del todo cómodo con: "Los medios de comunicación" porque "deberían contrastar sus informaciones. A nadie le gusta que le desprestigien sin conocimiento" y aseguraba que no le gusta ser perseguido por las cámaras ya que: "Mis amigos se ponen muy nerviosos y no quiero que ellos tengan que estar tensos y sufriendo".

Avilés preguntaba directamente por retomar una relación, cualquiera, que hubiese terminado ya... sin mencionar el nombre de Victoria, conocíamos que el dj sí cree en las segundas oportunidades: "La gente se puede equivocar, hay que perdonar, hay que olvidar y ser mejor persona cada día, hay que ser feliz".

Jorge se emocionaba con el colaborador de televisión al confesar que su pilar fundamental es: "Mi madre, siempre me ha apoyado, de forma incondicional, siempre está ahí". Sin poder contener las lágrimas el joven desvelaba que los inicios en su profesión no fueron fáciles y que su madre siempre estuvo con él, apoyándole y dándole alas para que consiguiera todo lo que se proponía.