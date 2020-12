Jorge Bárcenas, al margen de los insultos de ladrona a su novia, Victoria Federica

MADRID, 18 (CHANCE)

Victoria Federica está viviendo un momento delicado. La hija de la Infanta Elena es uno de los miembros de la familia del Rey más accesible e, intentando llevar una vida normal como la de cualquier chica de su edad, está mucho más expuesta a las críticas. Por eso, la semana pasada la it girl fue increpada al grito de "ladrona" mientras daba un paseo nocturno con su novio, Jorge Bárcenas.

Desde entonces no vemos a Victoria Federica, que afectada por lo ocurrido y después de que el Rey Felipe le diese "un toque" recientemente para que moderase sus apariciones públicas, ha limitado sus salidas y ha preferido quedarse en casa en vez de acompañar a su novio a los locales madrileños donde pincha habitualmente. Además, se une la noticia de que finalmente el Rey Juan Carlos no podrá venir en Navidad a España, después de que Zarzuela y Moncloa no lo hayan considerado adecuado. Un duro varapalo para la joven, que está muy unida a su abuelo.

Acerca de éstas y otras cuestiones hemos podido preguntar a Jorge Bárcenas. Acompañado por unos amigos, e intentando evitar a los reporteros en todo momento, el Dj prefiere mantenerse al margen y dar la callada por respuesta a todas las polémicas protagonizadas por Victoria Federica en los últimos tiempos. Así, en vez de defender a su chica de las críticas o comentar cómo se tomó la hija de la Infanta Elena los gritos de ladrona de la semana pasada, el músico guarda silencio. Eso sí, pese a su firme decisión de mantenerse mudo ante nuestras preguntas, el "yerno" de la Infanta Elena no puede evitar que se le escape una risa cuando le preguntamos por la noticia del nuevo trabajo de Victoria en el atelier de Lorenzo Caprile.