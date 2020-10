Jorge Bárcenas, novio de Victoria Federica, rompe su silencio por primera vez para defenderse de las acusaciones

MADRID, 16 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de las imágenes en las que Victoria Federica y Jorge Bárcenas inclumplían las restricciones impuestas por la pandemia del Covid disfrutando de una multitudinaria fiesta en Madrid horas antes de decretarse el estado de alarma y sin llevar la mascarilla reglamentaria. El Dj, al que nunca habíamos visto hablar hasta ahora, rompe su silencio para defenderse - y como no, dar la cara por su novia - de las acusaciones, asegurando que no cometieron ninguna ilegalidad.

- CHANCE: Jorge qué tal ha ido la sesión. Se dice que estáis haciendo fiestas sin mascarilla.

- DJ BÁRCENAS: Todo súper legal.

- CH: Y las imágenes que han salido con la mascarilla mal puesta.

- DJ BÁRCENAS: El problema lo tenéis vosotros, no nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo legalmente así que por favor

- CH: Victoria y tú salíais sin mascarilla.

- DJ BÁRCENAS: Nada, olvidaros.

- CH: Vosotros preparáis todo legalmente.

- DJ BÁRCENAS: Todo.

- CH: ¿No te ha podido acompañar hoy Victoria?

- DJ BÁRCENAS: Con la que está cayendo y que os preocupéis de estas movidas dice mucho de vosotros.

- CH: ¿Vosotros bien?

- DJ BÁRCENAS: Sí, gracias, venga. En serio

En ese momento irrumpe en la escena un amigo de Jorge Bárcenas que empuja al cámara y otro que defiende a capa y espada al novio de Victoria Federica, asegurando que "no estaba trabajando en la fiesta, estaba consumiendo alcohol y cuando se bebe no se pone la mascarilla. Todo muy profesional, ya está, no hay nada más que hablar".

¡Dale al play y no te pierdas las primeras palabras públicas del "yerno" de la Infanta Elena dando la cara por sí mismo y por su novia, Victoria Federica!