Jorge Bárcenas rompe su silencio y desvela cómo es su relación actual con Victoria Federica

MADRID, 24 (CHANCE)

Después de casi tres años de discreta relación, Victoria Federica y Jorge Bárcenas ponían fin a su noviazgo en mayo de 2022. Una ruptura en la que no habría terceras personas y que según deslizaba entonces su entorno cercano se habría producido simplemente por un desgaste y porque sus sentimientos habrían cambiado después de una breve convivencia en la que decidieron que lo mejor era que su historia de amor diese paso a una amistad.

Desde entonces, Bárcenas se ha mantenido alejado de los focos y, centrado en su fulgurante carrera como DJ -es uno de los más cotizados del momento- nunca ha hablado de la hija de la Infanta Elena ni de los motivos que les llevaron a emprender caminos separados cuando todos parecía indicar que Victoria había encontrado en él a su compañero perfecto de aventuras.

Sin embargo, su nombre ha vuelto a acaparar titulares después de que diferentes medios de comunicación hayan asegurado que la nieta del Rey Juan Carlos rompió su amistad con una popular influencer, celosa por el 'flirteo' que esta joven habría tenido con Bárcenas en una fiesta la pasada Semana Santa.

Un tema sobre el que el disc jockey no ha querido entrar, aunque sí ha revelado cómo es su relación con Victoria un año después de su ruptura: "Es muy buena y me alegro un montón de verdad de que le vaya genial. Es una chica estupenda". "Todo lo bueno que le pase me alegro" ha reconocido, confesando que es "un lujazo" llevarse tan bien con su exnovia, para la que no tiene más que buenas palabras.

Mientras se rumorea que Victoria podría estar iusionada de nuevo al lado del piloto de motociclismo Albert Arenas, Jorge asegura que él está "muy tranquilo" en el aspecto sentimental y por el momento no tiene novia porque está centrado en su carrera profesional.

Una ocasión en la que el DJ ha aprovechado para desmentir su posible participación en 'Supervivientes', ya que su nombre sonó con fuerza antes del inicio de la actual edición. Tras sorprender al revelar que no sabe qué es 'Supervivientes', Bárcenas ha asegurado que "nunca" se le ha pasado por la cabeza concursar en un reality, aunque afirma que no es algo que pueda descartar de pleno: "No lo he pensado pero nunca digas nunca. No se sabe. Estoy muy centrado ahora en la música".