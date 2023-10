Jorge Dezcallar afirma que "Hamás ha puesto a Israel donde deseaba, le ha convertido en agresor, cuando fue el agredido"

Cree que Hamás pretende "que la situación humanitaria empeore" para que el sufrimiento del pueblo palestino "se extienda por el mundo"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El diplomático y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, se ha mostrado convencido de que Hamás ha puesto a Israel "donde deseaba", que es "convertirle en agresor cuando fue inicialmente el agredido", y ha añadido que extender el conflicto a otras zonas de Oriente Próximo, "sería" la "gran ilusión" de la organización islamista.

Además, cree que Hamás pretende "que la situación humanitaria empeore" y "no haya corredores humanitarios" para que el sufrimiento del pueblo palestino "se extienda por el mundo" y "suscite manifestaciones de apoyo".

Antes de ofrecer este jueves una conferencia sobre "La guerra en la Franja de Gaza y su repercusión internacional" en el auditorio de la Universidad de Deusto en Bilbao, en el marco de las jornadas III Jornadas Jurídicas por la Palabra, Dezcallar ha asegurado que el ataque de Hamás, que ha dado origen al último conflicto, ha pillado "absolutamente" desprevenido a Israel.

"Yo creo, incluso por comentarios que tengo entendido que ha hecho un comandante de Hamás en Beirut, que incluso ellos mismos se han visto sorprendidos ante las facilidades que tuvieron y que realmente no esperaban", ha indicado.

En su opinión, Hamás "no podía pensar que el ejército o el Estado israelí iba a ser tan vulnerable" y ha sido "una tara que va a tener que superar, que está tratando de superar" el actual Gobierno de Israel "con la respuesta que está haciendo, porque ha sido un golpe duro a su imagen".

Preguntado por qué razón el Ejército de Israel no ha entrado ya en Gaza, Dezcallar considera que se debe a que "están estudiando bien todas las alternativas" y "cómo hay que hacerlo".

"Es una operación que va a ser lucha casa por casa, la densidad son 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y ahora más hacia el sur, porque se está montando una guerra urbana, casa por casa, con túneles, una guerra muy sucia, muy difícil, donde va a haber muchas bajas, de civiles también, pero también de elementos de las Fuerzas Armadas de Israel", ha explicado. El diplomático considera que, "en consecuencia", los israelís "tienen que estudiar muy bien cómo lo hacen para minimizar los riesgos".

Respecto a la responsabilidad del bombardeo al hospital de Gaza, cree que se "tendrá que haber un día una comisión imparcial que lo dictamine y que lo estudie". "De momento los americanos han dicho que parece ser 'by the other team' (la otra parte), como dijo Biden, pero cualquiera sabe lo que ha pasado", ha apuntado.

A su juicio, "habrá que esperar un poco" ya que "desgraciadamente, este tipo de cosas pueden volver a suceder en la medida en que siguen estos bombardeos". "Tengo entendido que esta noche han caído algunos misiles muy cerca de otros hospitales. La gente que no sabe dónde refugiarse busca esconderse en estos lugares, pero también es cierto que los milicianos de Hamás los utilizan como refugio", ha manifestado.

El exdirector del CNI cree que una posible extensión del conflicto entre Hamás e Israel a o otras zonas de Oriente Medio, "sería la gran ilusión de Hamás". "Hamás ha puesto a Israel donde yo creo que deseaba, que es convertirle en agresor, cuando fue inicialmente el agredido", ha señalado.

En su opinión Hamás pretende "que la situación humanitaria empeore, a ser posible que no haya corredores humanitarios, de forma tal que el sufrimiento del pueblo palestino, no ya de Hamás, sino del pueblo palestino, que no es lo mismo, se extienda por el mundo y por el mundo en general, y suscite pues manifestaciones de apoyo, como ha habido ayer pues en tantos países árabes".

IVÁN ILLARRAMENDI

Respecto a la situación el ciudadano vasco en poder de Hamás, Iván Illarramendi, considera que el problema es "con quién hablas para solucionar esa situación". "Creo que la gran baza de Hamás son los rehenes y los va a utilizar, va a negociar con ellos para obtener inicialmente lo que quería, la liberación de presos palestinos, pero probablemente pida otras cosas también", ha afirmado.

A su juicio, "la liberación de los rehenes es la gran prioridad". "Parece que los americanos y los israelíes han puesto de acuerdo en vincular la ayuda humanitaria a la liberación de los rehenes". "Yo creo que es la gran prioridad y habría que desear que en esta guerra, desde luego cualquier causa es defendible, pero no de cualquier manera", ha apuntado.

Para Jorge Dezcallar, "el terror, la utilización de rehenes, la utilización de víctimas o la masacre, como los chicos que estaban en aquel festival de música, no es lícito". "El terrorismo no puede justificarse, aunque en algunos casos pueda explicarse", por "la ocupación o los años de miseria", que "no justifica tampoco la utilización de métodos inhumanos como la toma de rehenes", ha añadido.

Sobre la reacción de la Embajada de Israel en España ante el pronunciamiento de algunos ministros, considera que "realmente fue poco diplomática". "Estas cosas se resuelven normalmente, discretamente, si hay un desacuerdo, pero no públicamente. La embajada lo hizo, el Ministerio replicó con firmeza, y bueno, ha bajado ya el tono del debate", ha concluido.