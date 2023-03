Jorge Javier Vázquez: "Adara se ha convertido en una pieza fundamental de los realities"

MADRID, 3 (CHANCE)

Si hay algo que destacó en la primera gala de 'Supervivientes 2023' fue la ilusión de Jorge Javier Vázquez por presentar esta edición que está dando mucho de qué hablar. También la de Laura Madrueño, que se estrenaba como presentadora de este realitie... pero sin lugar a dudas, Adara Molinero, ha sido uno de los fichajes más demandados por sus seguidores desde hace años.

La exconcursante de realities siempre ha dado momentos históricos en la televisión cada vez que se ha sumergido en una aventura de entretenimiento y esto lo sabe muy bien Jorge Javier, que anoche le enviaba unas tiernas palabras antes de que se lanzara por helicóptero, con las que demostraba el gran cariño que le tiene.

Esta noche en 'Viernes Deluxe', Jorge ha explicado que "cuando me ofrecieron presentar el primer Gran Hermano me reuní con toda la gente de Zeppelin y me enseñaron las fotos de todos los concursantes y uno de ellos, era Adara". Esa misma noche "me dijeron 'es una chica súper especial, pero necesita su momento, es como si estuvieras hablando con ella desde la palapa'".

Ahora, esas palabras tienen más peso que nunca: "fíjate con el paso de los años, que se ha convertido en una pieza fundamental de los realities" y ha recordado especialmente "esa historia con Gianmarco fue historia de la televisión española", que ninguno de sus seguidores ha olvidado por muy mal que acabara.

El presentador de televisión ha explicado que "le tengo muchísimo cariño a Adara por muchísimos aspectos", pero sobre todo porque "cada vez que veo a Adara me acuerdo de Mila en 'GH VIP'". De esta manera, Jorge ha explicado que Adara es un personaje televisivo rompedor que siempre aporta un contenido que deja a los espectadores pegados en la pantalla.