Jorge Javier Vázquez, "feliz" y "sin deudas con la vida", responde a sus detractores

MADRID, 2 (CHANCE)

Jorge Javier Vázquez está de vuelta. Y no lo decimos porque ayer reapareciese al frente de "Sálvame" después de un mes de vacaciones, sino porque ha regresado con su ironía y su característico y ácido sentido del humor intactos para responder a sus haters.

El presentador no desaprovechó su vuelta al trabajo para dejar claro que no tenía ninguna deuda con Hacienda, como durante el verano publicaron diferentes medios de comunicación: "No debo absolutamente nada a Hacienda. Tengo dos años en el Tribunal Supremo. He ganado siete años. En cuanto al IRPF, tributo al 48%, que es el tramo máximo que se tributa en la Comunidad de Madrid, que es donde resido".

Sin embargo, no fueron las declaraciones de Jorge Javier las que desataron las críticas de sus haters, sino el modelito con el que reapareció por todo lo alto. Y es que feliz con el "tipín" que se le ha quedado después de toda la vida luchando contra la báscula, la estrella de Mediaset presentó el programa con un minúsculo y ajustado bañador y una camisa abierta, presumiendo de cuerpo.

Hoy, tomándose con humor las críticas y respondiendo a sus detractores, el presentador ha colgado una foto de la tarde de ayer en su cuenta de Instagram. En traje de baño y recostado cómodamente en la tumbona, Jorge Javier acompaña la imagen con el siguiente texto: "Dice el filósofo Javier Gomá: "Feliz es aquel que no tiene deudas con la vida". Aquí tenéis a uno. Por no tener no las tengo ni con Hacienda. Digan lo que digan. Feliz septiembre!!!"