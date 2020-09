Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez, el reencuentro más esperado en 'Sálvame'

MADRID, 1 (CHANCE) Después de un mes de agosto de lo más atípico por culpa del Coronavirus, Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez vuelven al trabjo en 'Sálvame' en un programa cargado de polémica. Tras la última sorpresa a Kiko Hernández en el día de su cumpleaños, Mila ha vuelto al programa con más fuerza que nunca y es que ella misma habló sobre su actual estado de salud. "Todo está bien, el del pulmón está más pequeño, me quedan dos sesiones más de quimio, seguiré con inmunoterapia , me he quedado tranquila cuando me han dicho que las últimas pruebas están bien, que he mejorado" contó durante los primeros minutos de programa.

MADRID, 1 (CHANCE) Después de un mes de agosto de lo más atípico por culpa del Coronavirus, Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez vuelven al trabjo en 'Sálvame' en un programa cargado de polémica. Tras la última sorpresa a Kiko Hernández en el día de su cumpleaños, Mila ha vuelto al programa con más fuerza que nunca y es que ella misma habló sobre su actual estado de salud. "Todo está bien, el del pulmón está más pequeño, me quedan dos sesiones más de quimio, seguiré con inmunoterapia , me he quedado tranquila cuando me han dicho que las últimas pruebas están bien, que he mejorado" contó durante los primeros minutos de programa. Tras un reencuentro de lo más especial con Jorge Javier en un 'barco simulado', Mila reconoció que aunque se encuentra con mucha fuerza en esta lucha, también ha tenido momentos de bajón. "Mi miedo es que esto vaya a más", "Alba está colaborando mucho en esto" sentenció la colaboradora. Al igual que sucedió durante sus días de vacaciones, Jorge y Mila disfrutaron de un encuentro muy íntimo en el que no pudieron evitar las muestras de cariño y es que el presentador de 'Sálvame' se olvidó de la distancia social al ver a su amiga a pocos metros. Tras darse cuenta del error, Jorge pidió disculpas rápidamente y aclaró que antes de volver al trabajo les habían hecho las pruebas PCR y habían dado negativo.