Jorge Javier Vázquez se posiciona a favor de Rocío Carrasco

MADRID, 19 (CHANCE)

"Hoy a las tres y media he hablado con Rocío Carrasco durante cuarenta minutos" han sido las palabras que ha utilizado Jorge Javier Vázquez para revolucionar todo el universo de 'Sálvame Diario' cuando ha llegado al plató de televisión. Y es que el presentador ha venid con nuevos datos y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos.

Jorge ha asegurado que Rocío Flores no ha pedido perdón a su madre por ese hecho que se conoce profesionalmente sobre la sentencia que hay a favor de Rocío carrasco tras un enfrentamiento con su hija: "Uno sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal, yo a la niña no la he visto pedir perdón y tiene edad. En 'Supervivientes' la hemos preguntado muchas veces y la respuesta siempre ha sido 'no'".

Jorge Javier Vázquez ha confesado además que lo que más le ha sorprendido de Rocío Carrasco es el tono de voz, tiene fuerza, está relajada e incluso contenta. Y no ha dudado en desvelar qué es lo que le ha dicho la hija de la Jurado: "Me ha dicho que ya no tiene miedo y eso es lo mejor que puede pasar, porque se ha vuelto invencible. Ella está en el punto que se ha dado cuenta que no tiene que pedir nada a nadie, ahora no es ella quién tiene que pedir nada. Ella reconoce que tomó decisiones muy desafortunadas y por su juventud no tuvo la valentía para afrontar algunas situaciones".