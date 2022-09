Jorge Javier Vázquez publica nuevo libro, una carta de amor a Mila Ximénez

MADRID, 19 (CHANCE)

El presentador llevaba guardando un secreto durante los últimos meses y decidía desvelar el misterio en su programa. Jorge Javier Vázquez anunciaba la publicación de su nuevo libro, que dedica a una persona muy importante de su vida, llamado Antes del olvido.

Lleno de emoción, aseguraba que el libro es un homenaje a su especial manera de entender la vida y su "particular homenaje a mi compañera del alma". Contaba en primicia que el manuscrito del mismo comenzó a escribirlo el día en que falleció su compañera, aquel 23 de junio de 2021. Aseguraba que la escritura ha sido la principal herramienta para enfrentarse a su ausencia, haciendo un inventario de todos sus recuerdos juntos para no olvidarlos nunca, confesando también que su fallecimiento fue el detonante de una etapa muy dura en su vida. "Su marcha fue el detonante a otras situaciones que me empujaron a transitar estados que me sumieron en la más profunda de las tristezas" comentaba en directo.

Jorge Javier Vázquez relataba también cómo se ha imaginado a su padre y a Mila Ximénez juntos, intentando mandarle un mensaje para valorar la vida y recuperar las ganas de levantarse por las mañanas. Roto de dolor, confesaba haber perdido las ganas de enamorarse, de enfrentarse a nuevos retos por sentir de golpe que había envejecido y esa vida ya no era para él.

Este libro ha sido el más difícil de escribir, en el que más se ha desnudado y el único que no ha dado su familia para leer antes de su publicación. En su primera página, asegura a sus familiares que, aunque cuente cosas muy duras, el libro tiene un buen final. La única persona que ha podido leerlo en primicia era su hermana, quien le hacía una pregunta muy dura tras leer sus primeras páginas: "solo me pregunto si eres o has sido alguna vez feliz".

Orgulloso de su libro y de cómo se ha afrontado a esta etapa de su vida, aseguraba con una sonrisa que ahora sí se siente preparado para absolutamente todo y valora lo bien que se vive cuando no se tiene miedo. Finalmente, recordaba la ayuda que ha recibido por parte de profesionales y que tan importante ha sido en su proceso.