Jorge Javier Vázquez recuerda a Mila Ximénez entre lágrimas

MADRID, 27 (CHANCE)

Jorge Javier Vázquez ha querido presentar 'Sálvame Diario' esta tarde por la gran celebración que ha llevado a cabo el programa debido a su 14 aniversario en la cadena. Un especial que ha tenido de protagonista a Mila Ximénez, la colaboradora más todoterreno que ha pasado por la televisión y que se marchó para siempre el pasado 23 de junio de 2021.

Como era de esperar, su gran amigo Jorge Javier ha tenido unas bonitas palabras para ella, además le hemos podido ver reinterpretar el tema 'Si te marchas', de Merche, un momentazo que quedará para el recuerdo de todos los espectadores del programa. Sin embargo, el presentador ha querido hacer hincapié en que su etapa del duelo ha concluido y que ahora cuando echa la vista atrás recuerda con felicidad su amistad.

"He sido muy feliz con Mila durante muchísimos años de mi vida, que sé que no va a volver, pero que lo que me queda es sentirme un afortunado porque Mila es de esas personas difíciles de encontrar" confesaba el presentador entre lágrimas. Una amistad con la que "he vivido los años más importantes de mi carrera profesional, que creo que no se van a repetir".

El presentador reflexionaba y aseguraba que aunque no sabe "lo que me espera en este mundo" se da "por satisfecho y probablemente lo que me pase será distinto y personalmente he vivido muchísimos momentos felices con ella". Mila "apareció en mi vida cuando yo estaba soltero, ella también, y fue muy importante" concluía.

Jorge ha desvelado que "cuando me reconcilié con Paco en una de esas reconciliaciones, formamos un triangulo... ellos dos se querían muchísimo" y a partir de entonces, el vínculo que ha tenido con ella siempre ha sido muy estrecho. El presentador ha asegurado que "la echo mucho de menos, ahora que creo que ya he pasado el duelo, no quiero seguir anclado ahí".

Entre lágrimas, acabando su discurso, Jorge se rompía desvelando que para él "lo más duro de esta historia es saber que a veces me pasan cosas y no tengo a quién contárselas como a ella" porque "solo ella podía entender pensamientos míos y actitudes mías, me sentía muy querido y protegido".