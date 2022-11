Jorge Javier Vázquez responde a los que le atacan por 'utilizar' a Mila Ximénez para promocionar su libro

MADRID, 10 (CHANCE)

Jorge Javier Vázquez publica 'Antes del olvido', su obra más personal y en la que se desnuda como nunca revelando aspectos y episodios de su vida hasta ahora desconocidos. Un libro que ha visto la luz este 9 de noviembre y que como el propio presentador reconoce, le ha "costado 52 años escribir" y que quizás no habría visto la luz si Mila Ximénez, a la que tiene siempre presente, no hubiese fallecido: "Desde donde estés me has ayudado a aceptarme de una vez por todas y espero que para siempre. Despegamos, Mila. Recuerda que tu chico no te olvida" escribía en sus redes sociales horas antes del lanzamiento de su novela.

Una novela que ha presentado rodeado de algunas de las personas más importantes de su vida en el Teatro Nuevo Alcalá, donde María Patiño, Kiko Hernández, Rocío Carrasco, Lydia Lozano o Terelu Campos han leído diferentes fragmentos del libro en un ambiente mágico en el que Jorge dedicaba unas preciosas palabras a Mila - fallecida en junio de 2021 - dirigiéndose al cielo para confesar que no deja de pensar en ella y que cada día, al igual que su hija Alba Santana, la siente más cerca.

Un emotivo homenaje en el que muchos han visto, sin embargo, una utilización del nombre de la desaparecida colaboradora para promocionar su nuevo libro, lo que ha desatado feroces críticas contra Jorge Javier, al que algunos incluso tachan de 'viudo miserable' de Mila Ximénez.

Ataques a los que el presentador ha respondido con calma, confesando que no les da ningún tipo de importancia ni piensa cambiar su actitud: "La verdad es que no me enfurecen, no. Hablo de una amiga y cuento lo importante que ha sido en mi vida y recuerdo cosas. Para mí ha sido muy importante. Mila en mi vida ha sido una de las personas más importantes de mi vida y la tengo siempre presente, como si tuviera una foto fija en mi cerebro".

"Creo sinceramente que una de las cosas que hicimos fatal fue el duelo de Mila; no lo hemos hecho bien en televisión. decidimos cortar por lo sano de un día para otro, para que la gente no pudiera pensar que nos aprovechábamos de su fallecimiento para conseguir audiencia y hicimos el día de su muerte. Luego, al día siguiente le dedicamos un programa especial y dejamos de hablar de Mila de manera abrupta y es lo peor que pudimos hacer porque no hay nadie del programa que haya hecho el duelo por la muerte de Mila" reconoce, admitiendo que a pesar de que "todos hemos evitado enfrentarnos a esa tragedia, a mí me ha ayudado muchísimo escribir ese libro". "Estoy convencido de que de que ella allá donde esté, estará encantada del libro que he escrito sobre ella" asegura.

Un libro en el que, como nos cuenta emocionado, se ha quitado todos los miedos que arrastraba, por lo que a los 52 años y después de la catarsis que ha supuesto escribir 'Antes del olvido' - "un elemento para aliviar el dolor que sentía" confiesa - puede decir que está "en la mejor etapa de su vida, aunque pensaba que nunca lo iba a decir porque pensé que a partir de los 50 esto se había acabado y que era todo un aburrimiento".

¿Qué le queda por hacer? Entre risas, y arropado por Rocío Carrasco, Jorge desvela que "creo que creo que quiero echarme una aventura sentimental, ya que hace mucho tiempo que no hago nada, aunque tampoco tanto como encontrar el amor". "Si aparece bien, si amanece y ves que estoy desnudo, pues quédate; pero no, lo mejor es no tener ganas, pues si aparece bien y si no, pues tan tranquilos" explica.

Sin embargo, si algo tiene claro es que no piensa adentrarse en el mundo de la política aunque su nombre haya sonado como candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE: "No, de verdad que no, yo soy votante de izquierdas, voy a seguir votando a la izquierda, pero político no".