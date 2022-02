Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito se reencuentran después de seis años

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras más de seis años sin sentarse juntos en un plató de televisión, Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito vuelven a verse las caras en el programa de 'Ya son las 8'. Lejos de saludarse con un cariñoso abrazo por los años de amistad, ambos se sentaron distanciados para hablar sobre los principales puntos que les separan como su último enfrentamiento cuando Jorge la llamó 'la viuda de Rocío Jurado'. "Yo tengo ganas de hablar con Rosa, hace tiempo que no hablo, hay cosas que podemos hablar con tranquilidad, espero" dejaba claro el presentador en su llegada al plató.En cuanto a la última contestación de Gloria Camila a su hermana Rocío Carrasco en directo a raíz de lo que había visto en 'Montealto', Jorge reconoce: "Gloria ha vivido poco, era muy pequeña, ella vive más de lo que le cuentan los demás, le están dando una versión que no sé si es verdad o no, pero que no coincide con la realidad". El presentador de 'Sálvame' no ha entenido la actitud de Rosa tras todo lo que contó Rocío en el documental: "De Rosa no he entendido la incomprensión que ha tenido con Rocío con el tema de su hija. Rocío ha contado que ha pasado miedo y Rosa no ha sabido comprenderla".