Jorge Javier Vázquez, a por todas contra Rocío Flores: "Eres muy chunga"

Se recrudece la guerra entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores después de que el presentador rebautizase a Antonio David Flores como "el penas" por su actitud tras hacerse pública su relación con Marta Riesco. "Pena me da él a mí" aseguraba molesta la hija de Rocío Carrasco, cargando contra la estrella de Mediaset en defensa de su padre.

Unas palabras a las que Jorge Javier, implacable, ha respondido rotundo, arremetiendo contra Rocío y dejando claro qué piensa de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa': "Tenía una ristra de cosas qué decirle* tiene la mala leche de los que estamos continuamente a dieta. Es la sensación de que continuamente te falta un plato de comida. me estoy dando cuenta que para lo joven que es muy chunga".

"Trabajas en la tele por ser la nieta de Rocío Jurado y la hija de Rocío Carrasco, que si fuera solo la hija del 'penas' no trabajaría en la tele" ha dejado claro el presentador, mirando a cámara y dirigiéndose directamente a Rocío para decirle que a él lo que le daría pena sería "tener a un padre tan miserable como el tuyo, que tiene a las mujeres de su casa pasándolas canutas y él cobrando, y ahora te tiene a tí trabajando para mantener su nivel de vida continuamente aguantando malos tragos. A la gente que quiero la protejo no la veo machada en un sitio. Poco más te podría decir".

"Que yo no te de pena ninguna. Soy el presentador estrella de la cadena, tengo una obra de teatro en madrid de miércoles a domingo, me va fenomenal 'Desmontando a Séneca'* Yo a tu edad había hecho una carrera, pero sinceramente lo único que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram, tampoco mucho más" ha añadido, más duro que nunca con la hija de Antonio David Flores.

Lejos de quedarse ahí la cosa, Jorge también ha afeado a Rocío que si "tanto se os llena la boca al hablar de la importancia de la familia y estás continuamente diciéndole a tu madre que llame a tu hermano, yo jamás dejaría que mi hermano se fuera con la mujer de mi padre, estaría conmigo".

"Así que no te de ninguna pena cariño, que te estás poniendo muy chunga para lo joven que eres y la poca trayectoria de vida que llevas" ha concluido el presentador, que lejos de 'retratarse' por haber llamado 'penas' a Antonio David, ha asegurado que ya no sabe si es "más penas o miserable, aparte de vago", y que tanto él como su hija son unos tramposos por habernos vendido la historia de familia feliz cuando, a la vista está, no lo son.