Jorge Marrón vuelve a 'El Hormiguero' tras el nacimiento de su primer hijo

MADRID, 12 (CHANCE)

Jorge Marron y Arancha Morales están saboreando uno de los momentos más dulces de sus vidas con la llegada de su primer hijo en común. Este lunes el colaborador estrella de 'El Hormiguero' regresaba al programa y compartía tertulia con El Monaguillo, Luis Piedrahita y Pablo Motos... un momento que aprovechó para hacer alguna confesión sobre su nueva vida.

El colaborador ha hecho gala de su humor para hablar de ciertas situaciones que se viven con un recién nacido en casa y que muchas veces no se comentan de forma pública, como cambiar el pañal, el momento del parto...

Europa Press hablaba en exclusiva con él y nos confesaba que se encuentra "bien" en esta etapa primeriza en la que "me estoy habituando". En cuanto a su vuelta al programa, Marron nos aseguraba que "es como si no me hubiera ido, es como mi casa, solo nos faltan literas para dormir. Ahora no puedo porque tengo un hijo".

El humorista nos contaba también cómo están siendo estos primeros meses: "ya soy un maestro si alguien necesita que le limpie el culo, lo haga a una velocidad". Eso sí, aunque está de lo más feliz, todavía no se ha planteado volver a ser padre: "¿otro? ¿Qué dices? De momento vamos a ver cómo evoluciona el nuevo ser".