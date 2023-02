Jorge Pérez y Alicia Peña, indiferentes al estallido de Alba Carrillo tras su reaparición en televisión

MADRID, 20 (CHANCE)

La de Jorge Pérez era una de las reapariciones más esperadas de los últimos tiempos; y no defraudó a casi nadie. Fuerte, firme y más enamorado que nunca de Alicia Peña, el ex guardia civil negó su 'affaire' con Alba Carrillo - a la que ni siquiera nombró, aunque sí dejó claro que no ha sido nunca infiel a su mujer y que la famosa 'noche de autos' no se ha contado lo que en realidad sucedió -, habló de lo complicados que han sido los últimos meses, en los que ni siquiera era capaz de dar un paso; y anunció su regreso a televisión como colaborador de los debates de la nueva edición de 'Supervivientes'.

Una entrevista a la que Alba Carrillo, indignada al escuchar a su examigo negar su 'romance' y a su mujer asegurando que estuvo en contacto con él desde que abandonó la fiesta de Unicorn hasta que volvió a casa - entre un destino y otro fue cuando estuvo con la modelo en casa de Marta López y donde presuntamente mantuvieron relaciones - y por tanto confía en Jorge y cree a pies juntillas en su versión, no tardaba en estallar con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales.

"Sigo sin ser una roba maridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen porque la persona que habló por primera vez decide volver a mover el avispero", "Hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío que creo que su físico es un regalo de consuelo" o "me agrada la gente que habla tres idiomas: de frente, directo y con huevos. Yo hablo esos tres idiomas. Lamentable que algunas personas no hablen ni castellano correctamente y sin mentir", ha explotado Alba, muy molesta porque Jorge haya vuelto a negarla públicamente.

Unas contundentes palabras tras las que el cántabro y su mujer, más unidos que nunca, han reaparecido sin nada que decir ni sobre su reaparición en 'Déjate querer', una liberación para el matrimonio tras casi tres meses en silencio, ni sobre el enfado de la modelo.

Impasible, Jorge - que ha acompañado a Alicia a una clínica estética y se despidió de ella con un cariñoso beso que demuestra el gran momento que atraviesan - ha ignorado el estallido de Alba en redes sociales y no ha podido evitar una sonrisa antes de dejar en el aire si tiene miedo de lo que la colaboradora pueda contar sobre su 'noche de amor': "Siento hacerte perder el tiempo, en serio. Qué tengas buen día. Gracias".