Jorge Pérez y Alicia Peña podrían haber firmado su participación en un reality. ¿Ha tenido algo que ver Agustin Etienne?

MADRID, 4 (CHANCE)

El revuelo que han formado Jorge Pérez y Alba Carrillo no cesa, y es que a pesar de que la modelo no ha tenido ningún reparo en relatar su versión de los hechos en televisión, el ex guardia civil ha preferido mantenerse alejado del foco mediático y refugiarse junto a su mujer, Alicia Peña, y sus cuatro hijos.

Pero fue anoche en 'Sálvame Deluxe' cuando salió una nueva información sobre Jorge Pérez y su mujer que podría dar un giro a todo lo sucedido en la última semana. Aunque Alba había asegurado que el deseo del colaborador en estos momentos era alejarse lo máximo posible de la televisión, muchos apuntaban que gracias a este caos mediático, el matrimonio intentaría sacarle partido.

Las especulaciones apuntaban a una posible exclusiva, pero según varias fuentes él habría firmado su entrada en un nuevo reality y ella se habría ofrecido para el próximo 'Supervivientes'. Tras filtrarse la noticia en el plató de Mediaset, la posibilidad de que todo fuera premeditado crece por momentos.

Pero la gran pregunta es, ¿tendrá algo que ver Agustín Etienne en todo esto? Cabe recordar que el novio de Olga Moreno es representante de Jorge Pérez y según diferentes colaboradores de televisión podría haber estado todo pactado entre Agustín, el ex guardia civil y su mujer, ya que de esta manera podrían conseguir más fama y alzarse con algunos realitys.

El equipo de Europa Press Reportajes ha podido localizar a Agustin Etienne junto a Olga Moreno disfrutando de la noche madrileña. A pesar de que ambos acapararon todos los titulares al pillar por sorpresa su romance, ahora toda la atención está puesta en Jorge Pérez. Su representante no ha querido responder si es cierto o no que el ex superviviente estaría viviendo junto a él en estos momentos.

Además, Agustín se ha limitado a sonreír sin querer dar respuesta alguna cuando se le ha preguntado directamente si es él el que ha orquestado toda la trama de su representado y Alba Carrillo para que el ex guardia civil y su mujer entren en un reality.