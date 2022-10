Jorge Pérez defiende a Rocío Flores sobre la situación que está viviendo

MADRID, 15 (CHANCE)

El próximo lunes, Olga Moreno se sentará en 'El programa de Ana Rosa' y, según ha anunciado el programa, hablará de todos los temas que tiene en la parrilla mediática: su relación con Antonio David Flores, con Rocío Flores y con Agustín Etienne. Durante estos días hemos podido ver el notable distanciamiento que tiene con la hija de Rocío Carrasco y quizás esto sea lo que más interés tenga de su entrevista.

Europa Press ha podido hablar con Jorge Pérez y nos ha confesado que entiende que Olga no haya estado en el cumpleaños de Rocío: "el año pasado fue más multitudinario, este año ha sido en petit comité, con sus amigas íntimas y era una fiesta sorpresa de su padre y Marta Riesco, yo le he visto bien, el día antes estuvimos comiendo, entiendo que no está Olga, la situación era extraña, David con Marta y Agustín con Olga, lo comprendo".

Jorge asegura que "Olga es una persona que ha compartido muchos años en la vida de Rocío en momentos muy duros", por eso espera y desea "que tengamos lucidez y que el tiempo todo lo cure". El colaborador de televisión defiende que Rocío "se quiere mantener al margen, hay momentos que ha querido abrirse y compartir cosas y yo le he dicho no quiero saber nada Rocío es una persona especial para mí y Agustín es mi representante y he forjado una buena amistad y no me quiero ver en tierra de nadie".

Además, opina sobre si a la joven le puede molestar que Olga vaya a hablar en televisión: "depende de lo que diga le puede molestar más o menos, Rocío conoce el medio, sabe cómo funciona esto, igual que ella lo ha hecho en otras ocasiones ahora le toca a Olga". Tendremos que esperar a la entrevista que dará el lunes para saber qué es lo que cuenta y, sobre todo, en qué lugar deja a las personas que han sido tan importantes para ella estos últimos años.