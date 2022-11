Jorge Pérez desvela las consecuencias en su matrimonio tras su 'error' con Alba Carrillo

Alba Carrillo y Jorge Pérez piden disculpas tras "extralimitarse" en la fiesta de Navidad

Convertido en el absoluto protagonista de la crónica rosa de las últimas 48 horas por sus imágenes 'tonteando' con Alba Carrillo en la cena de Navidad de la productora en la que ambos trabajan, Unicorn, Jorge Pérez ha vuelto a dar la cara y a pronunciarse sobre su presunto affaire con su compañera en 'Ya es mediodía'.

Confesando que está "mal, jodido, porque la situación es para ello", el colaborador sigue manteniendo que no hubo besos con la modelo, aunque, como asegura, "para mí no es relevante que haya o no beso". "Las perspectivas pueden confundir, pero yo que lo he vivido digo que no hay ningún beso. Cruces de labios muchísimos seguro, pero un morreo es inexistente".

Destrozado, Jorge no ha querido responder a la pregunta de si cree que lo suyo con Alba ha sido un desliz, una torpeza, una traición o una infidelidad - como se ha dicho en los últimos días - y confesando que para él "etiquetar" lo que pasó "es lo menos importante", ha repetido lo mismo que dijo el sábado en 'Fiesta' tras ver las imágenes: "Para mi la gravedad es la misma haya beso o no, y no lo hay y así lo voy a defender hasta que me muera. Mi dolor viene porque tenía que haber sido yo el que me tenía que haber marchado y dejarlo estar así y el problema es que no lo hago y se nos va de las manos a los dos, pero no me puedo responsabilizar de los actos de los demás". "Para mí es un tonteo ido de las manos que no deja de ser una absoluta falta de respeto a mi mujer" ha añadido.

Precisamente ha sido al hablar de Alicia cuando el ex guardia civil ha estado a punto de romperse, ya que lo que más le duele de todo es "cómo he podido provocar tanto dolor en una persona fundamental para mí que es mi esposa". "Ella está mal, ha visto el vídeo y es doloroso. Ahora hay una herida que tendrá que sanar y luego una cicatriz que habrá que vigilar" ha explicado, dejando claro que pese a este bache su matrimonio va a seguir adelante: "Nuestro matrimonio va a continuar, pero estamos en una etapa de recogimientos, de trabajo por mi parte que se va a alargar en el tiempo, porque los hechos son los que valen".

Por último, y muy molesto por las informaciones de su supuesta tensión sexual con Alba - con la que ha tonteado públicamente en 'Ya es mediodía' en más de una ocasión y de dos en el último año - Jorge ha negado la mayor, asegurando que aunque ha habido una "química especial", "tensión sexual nunca ha habido por mi parte y me atrevo a afirmar que por la de ella tampoco". "Somos una pareja televisiva divertida, pero si etiquetamos esto de tensión sexual parece no resuelta y cuidado" ha zanjado.

Un feeling que parece que no volveremos a ver, ya que aunque todavía no sabemos si volverán a coincidir en el programa, lo que sí ha adelantado el colaborador es que su relación con Alba - de quien afirma que es una "tía estupenda y fantástica a la que aprecio muchísimo" - va a cambiar porque a su mujer, "obviamente, no le sienta bien".