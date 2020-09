Jorge Pérez, ganador de "Supervivientes", se estrena como colaborador de televisión hablando de Paz Padilla

MADRID, 7 (CHANCE)

Tres meses después de convertirse en ganador del reality más extremo, "Supervivientes", Jorge Pérez ha debutado como colaborador de televisión. Y lo ha hecho en el primer plató que pisó tras regresar, triunfante de Honduras, el de "Ya es mediodía", donde semanalmente y al lado de Sonsoles Ónega, comentará la crónica rosa de nuestro país.

Visiblemente nervioso, Jorge ha comenzado el programa con la mascarilla contra el coronavirus puesta - cuando los colaboradores de televisión, en su gran mayoría y al respetar la distancia interpersonal con sus compañeros, no la llevan para que se les entienda bien cuando hablan - pero rápidamente se deshizo de la misma para presumir, una vez más, de por qué es considerado como el "guardia civil más guapo de España".

Pese a empezar nervioso, Jorge rápidamente se ha sentido muy cómodo en su nueva faceta de colaborador y lo ha demostrado opinando con naturalidad de la entrevista de Paz Padilla en "Sábado Deluxe". El ganador de "Supervivientes" ha confesado que "me quiero declarar admirador total de Paz Padilla, porque más allá de lo que habló de la perdida de su pareja, es una gran ayuda para muchas personas que no saben enfocar lo que es la muerte, que no es más que un proceso de la vida. Hay un gran tabú en nuestra sociedad a la hora de hablar de la muerte cuando no deja de ser una etapa más de la vida".

Un debut en el que el Guardia Civil ha sacado muy buena nota y que, sin duda, nos deja con ganas de volver a verle en una faceta que jamás nos hubiésmos imaginado, pero en la que Jorge ya se mueve como pez en el agua.