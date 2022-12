Jorge Pérez, su reacción al 'as en la manga' que Marta López tiene guardado por si la demanda

MADRID, 23 (CHANCE)

Jorge Pérez sigue en paradero 'desconocido' y, aunque se especuló con que se sentaría estos días en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para contar por fin su versión de su noche de amor con Alba Carrillo - de la que por cierto este viernes se cumplen cuatro semanas - el cántabro continúa en silencio y volcado en recuperar a su familia, muy tocada anímicamente tras el escándalo.

También se ha dicho que, dispuesto a ir a por todas, habría emprendido medidas legales contra la modelo y contra Marta López por revelar que mantuvo relaciones con la propia Alba en un domicilio privado, lo que atentaría contra su derecho al honor y a la intimidad.

Una demanda a la que la gran hermana ha reaccionado desafiante, asegurando que está harta de Jorge y advirtiendo que tiene un as en la manga por si el que era su íntimo amigo cumple sus amenazas. Y es que al parecer tendría mensajes muy comprometedores del colaborador que, de salir a la luz, no le dejarían en buen lugar y podrían ser la estocada definitiva a su matrimonio con Alicia Peña.

Sin embargo, Marta ha dejado claro que no piensa revelar el contenido de esos mensajes, aunque sí ha insistido en que lo mejor es que Jorge la deje en paz porque ella no ha mentido y lo único que ha hecho es confirmar que él y Alba se vieron en su casa tras la fiesta de Unicorn.

Una 'advertencia' a la que el ganador de 'Supervivientes 2020' ya ha reaccionado. Tal y como ha revelado Isabel Rábago en 'El programa de Ana Rosa', Jorge no tiene nada que temer porque no hay nada de lo que se está dando a entender y en sus mensajes con Marta no hay nada comprometido.

Además, la colaboradora ha contado que el cántabro está hecho polvo y ha perdido muchísimo peso desde que estalló esta polémica. Su mujer, Alicia, también está fatal y como prueba de su delicado estado anímico, no fue ni capaz de meterse en el coche para viajar a Madrid - ya que al parecer sigue refugiados en Palencia con su familia - a reunirse con sus abogados.

Una reunión en la que Jorge ha visionado todo lo que se ha dicho sobre él en las últimas semanas para estudiar la posibiliad de poner demandas aunque, como asegura Rábago, todavía no ha interpuesto ninguna pese a lo que se ha dicho.