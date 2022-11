Jorge Pérez, sobrepasado y completamente roto, zanja la polémica de su 'affaire' con Alba Carrillo a golpe de comunicado

MADRID, 29 (CHANCE)

Su actitud cómplice y cariñosa con Alba Carrillo y los besos que presuntamente se dio con la modelo en la cena de Navidad de la productora Unicorn - y que él sigue negando que existiesen aunque se especula con que todavía quedan por salir más grabaciones - han puesto a Jorge Pérez en el ojo del huracán mediático.

Este lunes el colaborador volvía a dar la cara en 'Ya es mediodía' y, confesando que lo que más le duele del error que cometió extralimitándose en su feeling con su compañera y no parando a tiempo un 'roneo' que acabó yéndosele de las manos, es haber causado tanto daño a su mujer, Alicia Peña, un "pilar fundamental" en su vida.

Sin embargo, y en respuesta a los que creen que su relación podría tener los días contados tras esta mediática deslealtad, Jorge lanzaba un mensaje a navegantes y dejaba claro que su matrimonio "va a continuar": "Estamos en etapa de recogimiento y a mí me queda un largo trabajo por delante para demostrarle con hechos la verdad. Hay una herida abierta que tiene que sanar, y después cicatrizará y habrá que vigilar esa cicatriz" ha explicado.

Unas declaraciones que no evitaban que horas después, en 'Sálvame', se siguiese hablando de su 'noche loca' con Alba, se especulase con que su tonteo venía de lejos e incluso se habrían visto en la cafetería de un hotel - algo que ha contado José Antonio Avilés y que la modelo ha negado rotundamente - y se asegurase que hay material más comprometido que todavía no ha visto la luz y que demostraría que entre ellos hubo besos y otro tipo de actitudes muy cariñosas.

Informaciones que han provocado que indignado, roto y sobrepasado, Jorge haya emitido un comunicado en sus redes sociales cargando contra aquellos que, como sostiene, pretenden destrozar su matrimonio: "Y esta va a ser la última vez que voy a pronunciarme sobre este asunto: He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido".

"Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta. Nunca debí permitir que la complicidad pícara, o divertida que mostrábamos en televisión traspasara las pantallas, dando lugar a un peligroso juego, en el que sin haber pasado nada, nos hemos quemado" ha reconocido, en referencia al tonteo que desde hace un tiempo se traía con Alba en 'Ya es mediodía'.

"He asumido mi error, he reconocido mi culpa, he pedido perdón, he escuchado opinar, suponer, deducir, imaginar* He respetado las opiniones de TODO el mundo, pero llega un momento en que hay que decir BASTA" ha estallado, indignado por "la desmesurada cantidad de MENTIRAS que se están vertiendo ahora mismo por televisión".

Unas mentiras que, en sus palabras, además de "desmentir categóricamente" le han empujado a decir "la verdad": "Mi ABSOLUTA prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia, y recuperar la cordura ante toda esta situación".

"Pero no puedo seguir viendo como por un error, que se está MAGNIFICANDO de manera inconmensurable, se quiera destrozar mi vida" se ha lamentado, incapaz de comprender el bombo que se le está dando a su error con Alba.

Para terminar un comunicado con el que pretende zanjar la polémica, Jorge ha dado las gracias no solo a las personas que le han mostrado su apoyo, sino también a los más críticos con él, para los que ha tenido unas palabras: "ahora que estoy roto intentáis llevaros un trozo de mí, así siempre recordaré el error que cometí, si el ser así de destructivos ha mejorado vuestra vida, tranquilos, os bendigo".