Jorge Pérez toma una decisión y se distancia de la tensa relación que mantienen Olga Moreno y Rocío Flores

MADRID, 3 (CHANCE)

Íntimo amigo de Rocío Flores desde que coincidieron en 'Supervivientes' en 2020 y representado de Agustín Etienne - para el que solo tiene buenas palabras - Jorge Perez se ha visto inevitablemente en medio de la tensa y distante relación que la hija de Antonio David Flores tiene con Olga Moreno desde que la exmujer de su padre hizo pública su historia de amor con su representante.

Muy cercano tanto a Rocío como a Agustín, el colaborador de 'Ya es mediodía' ha tomado la decisión de distanciarse un poco de la polémica para no tener que posicionarse y acabar perdiendo a alguno de sus amigos: "Es una historia en la que me encuentro en medio y, sinceramente, decidí no saber nada y mantenerme un poco al margen porque no quiero verme involucrado o afectado por ninguna de las dos partes".

"Se encuentran en una circunstancia especial y delicada, pero son personas que se tienen muchísimo cariño y al final es cuestión de tiempo que se sienten, hablen, lo solucionen y le pongan la cordura que tienen que poner en el asunto" añade Jorge, convencido de que tarde o temprano Rocío y Olga arreglarán las cosas y volverán a estar tan unidas como siempre.

"Al final no hay nada más bonito que estar enamorado, y yo veo a Olga profundamente enamorada de Agustín, que lejos de ser también mi representante, lo considero un amigo, es una bellísima persona, todo un caballero. Así que solo puedo alegrarme por ambas partes" asegura, dejando claro que apoya totalmente a la pareja.