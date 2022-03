Jorge Sanz confiesa qué opina de Jorge Javier Vázquez

MADRID, 4 (CHANCE)

El éxito de público y crítica que está cosechando con su obra teatral 'Desmontando a Séneca' ha situado a Jorge Javier Vázquez en el punto de mira de muchos actores. Por ejemplo de Álvaro Morte, que recientemente confesaba que no entiende como un presentador puede estar llenando teatros mientras algunos profesionales del mundo de la interpretación, con espectáculos increíbles, no tienen la oportunidad de darles salida.

Al margen de las críticas al comunicador, Jorge Sanz no ha dudado en mostrar su apoyo a Jorge Javier, al que define como "un tipo muy inteligente". "Invierte mucho en teatros, la pasta que gana se la gasta invirtiendo en teatros" asegura, dejando claro que no comparte la opinión del protagonista de 'La casa de papel' sobre el presentador.

"Es un tío muy brillante. Hace unas entrevistas magníficas. Maneja el espectáculo como nadie, míralo, sino de qué iba a estar ahí", concluye, desmarcándose de los que tachan al popular comunicador de intruso por compaginar la televisión con el teatro.

En un momento muy tranquilo de su vida, y feliz con su faceta de abuelo primerizo, Jorge Sanz nos cuenta que "vive muy sereno" con sus hijos, su nieta Vera - "los adoro", afirma - y su pareja, Marta, "un cielo de mujer" de quien se confiesa "súper enamorado". "El sitio donde estoy ahora es un sitio maravilloso", reconoce.

Sobre su íntimo amigo Antonio Resines, el protagonista de 'Belle Époque' se muestra feliz por su recuperación tras sus dos meses ingresado por Covid y señala que nos queda "Antonio para rato. Va a dar más guerra que nunca".

Una enfermedad de la que también se ha contagiado Belén Esteban, a quien Jorge Sanz ha dedicado unas bonitas palabras: "Es fantástica, una grandísima actriz, me acabas de dar un disgusto. Es una guerrera, superviviente y además ya verás cómo volverá con fuerza, no es como Resines y yo que ya estamos* yo de abuelo y el otro* estamos de bastón, ella no, ella vuelve a primera línea del frente". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!