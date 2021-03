Jorge Sanz habla del fallecimiento de su gran amigo Quique San Francisco

MADRID, 3 (CHANCE)

Gran amigo de Enrique San Francisco, y muy afectado por su fallecimiento, Jorge Sanz ha reaparecido en los Premios Feroz para entregar el Galardón de Honor a Victoria Abril. Tan claro como de costumbre, el actor ha valorado las polémicas palabras de la premiada sobre el Coronavirus, ha hablado del fallecimiento que ha sacudido el panorama social de nuestro país, y no ha eludido temas como sus dificultades económicas o las adicciones en las que ha caído en los últimos años.

- CHANCE: Entregas premio.

- JORGE: Le entrego el premio a Victoria Abril, la señora Victoria Abril.

- CH: La están criticando por su comportamiento.

- JORGE: Ella se ha ganado a pulso y siempre lo ha hecho y siempre lo hará, el decir lo que le salga del peine. Lo hará por una razón muy simple, porque puede. Ella siempre ha hecho lo que le ha dado la gana cuando le ha dado la gana, se ha convertido en una gran diva y le gusta ser una gran diva, porque puede. Me gustaría que hubiera libertad de expresión de verdad en España, que cada uno diga lo que quiera. Yo como veréis yo el criterio médico lo creo pero respeto que haya gente que no lo crea, me parece muy bien.

- CH: Te veo de negro, hoy es un día triste. Quique Ssan Francisco se ha ido.

- JORGE: Yo estuve con él la noche que lo ingresamos junto con Miky Molina y su pareja Tatiana y él hacía tiempo que lo sabía. Sabía que el día que entrara, iba para adelante, yo me despedí de él en su momento, ayer me llamaron para decirme que lo iban a dopar, te llevas un sofoco pero bueno...

- CH: Ha vivido como ha querido.

- JORGE: Ha sido consecuente, nos ha hecho a todos felices muchísimas veces. Ha sido consecuente con la vida que ha querido, soy lo más parecido a un hermano que tenía y yo me he reído mucho con él, pero mucho, eso lo agradeceré toda la vida.

- CH: Tus problemas económicos... no es fácil. Mucha gente te sigue, te admira y escuchar esas palabras también está bien.

- JORGE: Yo soy muy reservado con mi vida privada, pero me salió esta oportunidad y como a gente del Hola es tan educada, tan elegante, la dirección que tiene es un equipazo y sobre todo hacen las cosas bien hechas, dices ha llegado el momento.

- CH: Mencionas mucho a Santiago Segura y Resines.

- JORGE: Yo tengo muy pocos amigos en este oficio, uno de ellos era Quique y siempre nos hemos echado una mano, los amigos siempre se echan una mano, no es una cosa rara, hay meses puntuales que dices Antonio, este mes no llego y me dice no te preocupes.

- CH: No todo el mundo puede decir lo mismo.

- JORGE: Yo considero que pocos, pero tengo buenos amigos.

- CH: Hablaste incluso de las adiciones, la gente te escucha y tus palabras le puedes ayudar.

- JORGE: Si puedes ayudar, perfecto. Yo llevo 43 años trabajando, de esos 43 años, 20 han sido muy largos y todo pasa factura, rompes la norma de oro de este oficio que es no fallar y cuando empiezas a fallar hay fusibles que se te van y hay que reinventarse continuamente, me pasa desde pequeño. No hay que tener vergüenza ni nada, cuando uno necesita ayuda, la pide.

- CH: Que te sigamos viendo.

- JORGE: Esto es una carrera de altibajos hay que aprovechar el momento siempre.