José Antonio Avilés se deja enredar por María Teresa Campos

María Teresa Campos sigue dando de qué hablar, en esta ocasión ha sido en su canal de Youtube con el que se ha convertido en tendencia tras entrevistar a José Antonio Avilés. Y es que tal y como confesaba al principio de la conversación el colaborador, nunca pensó estar en casa de una de las grandes de la comunicación y mucho menos, ser entrevistado por ella.

José Antonio Avilés le decía en tono bromista a la comunicadora: "Vengo preocupado porque no tengo tu teléfono" a lo que ella le respondía que no tenía problema en dárselo y que después de la entrevista lo tendría en su teléfono. Una charla en la que han tocado todos los temas de actualidad y también los más personales del exconcursante de Supervivientes.

En cuanto al momento que pasó José Antonio cuando salió del concurso, ha explicado que le sirvió para aprender: "Fue un momento de aprendizaje, al final yo creo que de las cosas negativas me quedo con los positivos y de ahí me he quedado con el aprendizaje, con las cosas de la profesión, creo que vivimos en un mundo en el que relativizar es importante"

De hecho, el colaborador ha explicado que pensó que nunca más volvería a tener credibilidad mediática: "Creí que iba a ser muy duro y pensé que la gente iba a desconfiar de mí, pero me he encontrado con gente en el camino que me han dado una segunda oportunidad, a día de hoy estoy muy contento con el trabajo que hace".

Hablando de las exclusivas que da en 'Viva la vida', María Teresa Campos le ha sacado la información que dio sobre que ella y su nieta daría una exclusiva en una de las revistas más importantes de este país. Avilés ha explicado cómo consiguió esa información: "Me llama una persona de Marbella y me dice que María Teresa Capos estaba haciendo un reportaje con su nieta y me aseguran que se estaba haciendo. Da la casualidad que yo escucho que había un reportaje y me dejé llevar por la pasión de mi trabajo y lo conté, pero menos mal que luego lo hiciste".

María Teresa Campos ha dejado caer que le gustaba cómo concursante de 'Supervivientes' porque conseguí hacer algo que ninguno podía, y es que se refiere a sacarle las palabras a Rocío Flores, a lo que el entrevistado ha explicado: "Yo creo que cualquiera se pelearía por esa entrevista, que yo sea amigo de una parte concreta no quiere decir que al desconcer lo que la otra parte dice, pues yo solamente puedo hablar de lo que sé de una parte. Tengo que decir que nunca, esa parte, me ha hablado del tema".

Como no podía ser de otra manera, Avilés ha llevado una exclusiva al canal de María Teresa Campos y le ha contado que Rosauro Varo, el marido de Amaia Salamanca va a ser el presidente del grupo PRISA: "Rosauro Varo, era uno de los consejeros delegado del grupo PISA, pues según se cuenta, próximamente podría ser el presidente del grupo PRISA".