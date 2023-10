José Antonio Avilés y Laura Bozzo protagonizan una monumental bronca en 'GH VIP'

MADRID, 27 (CHANCE)

Movida en 'GH VIP'. Después de que Jessica Bueno pujase por cumplir el deseo de saber cómo está su hijo, José Antonio Avilés y Laura Bozzo han protagonizado una monumental bronca en la casa más vigilada de España en la que los gritos no han faltado. Como era de esperar en estas situaciones límites, el canal 24horas ha intentado guardar las imágenes, pero las voces del periodista eran imposibles de esconder.

Aunque todavía no conocemos el motivo que ha llevado a los dos concursantes a enfrentarse, sí que sabemos las barbaridades que Avilés se ha atrevido a decirle a Laura delante de todos sus compañeros. Unas afirmaciones que van a dar mucho que hablar y que tendremos que esperar hasta el domingo para saber de qué se tratan en su totalidad.

Sin embargo, los fanáticos del concurso han recogido un fragmento del momento en el que ambos estaban echándose cosas en cara y lo han difundido por redes sociales, alarmados de la gravedad de las palabras del concursante.

"¡Qué cuentes lo que has hecho con los gobiernos de tu país!" le decía el periodista a Bozzo después de que esta, supuestamente, le llamase 'estafador': "Tú me has dicho antes estafador, que no te acuerdas ya ni de lo que dices, pero has dicho cosas peores".

Pero la discusión no quedaba ahí, ya que Avilés iba un paso más y dejaba entrever que Laura ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera profesional, pero sin embargo, ahora no posee ninguna riqueza por 'comportamientos extraños': "Explica porqué no eres millonaria con lo que has ganado... ¡cuidado con la persona que está fuera! ¡Ten cuidado!" y añadía: "No tienes vergüenza ninguna".

Un fragmento que, como decíamos, lo ha recogido un seguidor acérrimo del programa y que ha compartido en sus redes sociales, alarmando de la gran discusión que los dos concursantes han tenido esta mañana tras la gala del jueves... ¿qué habrá pasado entre ambos?