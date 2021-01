José Antonio Canales llega al tanatorio dispuesto a darle el adiós que se merece a su tío Riverita

MADRID, 23 (CHANCE)

Este jueves por la noche, José Rivera, Riverita, fallecía en el hospital después de haber estado luchando contra una larga enfermedad. El hermano de Paquirri, que por lo que todos cuentan era el más increíble de la familia, tenía el calor y el cariño de todos sus hermanos y sobrinos. Además, hace pocos meses pudo conocer en persona a Kiko Rivera, lo que siempre había soñado su difunto hermano, algo que le llenó de alegría y satisfacción.

Ayer pudimos ver a la familia en el tanatorio, sorprendía la ausencia de Fran y Cayetano Rivera, aunque cabe decir que este último está guardando el confinamiento porque ha estado en contacto con un positivo.

Esta mañana llegaba Canales al tanatorio para proceder a darle el último adiós a su tío y ha atendido a la prensa confesando cómo se encontraba en estos momentos: "Bueno... bien dentro de lo que cabe, se hacen un poco largas las horas, ya no queda nada. Intentando descansar, llevaba dos o tres días acelerado, pero he podido descansar un poco más".

Aseguraba que había hablado con el hijo de Isabel Pantoja: "He podido hablar con Kiko por whatssapp, pero personalmente no. Cayetano se que había estado con alguien que tenía Covid, es tan surrealista todo que no podamos estar juntos y no darle el adiós que se merecía".

En cuanto a la ausencia del hijo de Isabel Pantoja en el entierro, el colaborador de televisión asegura que el país entero está en una situación complicada por el Coronavirus y que no es momento de hacer viajes largos: "No me ha dicho nada, no he insistido en ello porque las carreteras están como están y corres el riesgo de que te puedan dar la vuelta, además de que hay un brote terrible. En una situación normal pues sí se les diría, pero en esta... hay que procurar proteger a los seres queridos".

Canales se queda con la imagen que nos regalaron a todos Cayetano, Fran y Kiko Rivera en la casa de su tío Riverita y asegura que eso fue un momento mágico: "Me quedo con esa visita, con que ha podido conocer a un protagonista de la familia Rivera increíble. Hablé con Kiko anoche y me dijo que le mandara un beso enorme a toda la familia".

Muy emocionado, Canales Rivera explicaba que: "Yo me lo he pasado muy bien con él, he pasado muy buenos ratos, incluso cuando se enfadaba... te tengo que decir que terminaba el enfado y nos empezábamos a reír. Era un hombre que era imposible enfadarse con él". Tanto era el cariño que el pueblo tenía hacia Riverita, que asegura: "El 99% del pueblo tiene una anécdota con tío José".