José Antonio Canales de nuevo en una encrucijada, ¿ha vuelto a ser infiel a su pareja?

MADRID, 18 (CHANCE)

José Antonio Canalés sale de una y se mete en otra... y es que si eres una persona que tienes muchos secretos que ocultar no puedes trabajar en un programa de corazón en el que los romances están a la orden del día, a no ser que sepas que las personas que comparten contigo esos detalles tan íntimos no te van a fallar nunca. Algo que no le ha ocurrido al colaborador de 'Sálvame Diario' ya que se enfrenta de nuevo a un nueva polémica: una mujer que asegura haber tenido algo con él mientras el torero estaba con su pareja.

Una información que no nos sorprende porque ya vivimos hace unas semanas el testimonio de Cynthia, de hecho, a raíz de que saliese en televisión, Canales confesaba públicamente que su pareja había tomado la decisión de zanjar su relación. En ese mismo momento el colaborador aseguraba que iba a recuperar su amor y así lo ha hecho, pero no sabemos si por poco tiempo ya que hoy han emitido un nuevo testamento.

El vídeo del día Ayuso exige a Sánchez que cese a Iglesias por cuestionar la democracia

Martina se hace llamar la chica que asegura que ha tenido algo con el colaborador, de hecho ha dejado entrever que tiene pruebas muy sólidas como mensajes de texto y audios en los que José Antonio Canales se descubre así mismo. Una información que tendrá que torear mañana en el plató de 'Sálvame' si no quiere que le cueste de nuevo una ruptura con el que asegura es el amor de su vida.