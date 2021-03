José Antonio, marido de Gloria Mohedano, confiesa el motivo por el Rocío Carrasco ha decicido contar su verdad

MADRID, 17 (CHANCE)

Después de 25 años en silencio, Rocío Carrasco ha decidido dar el paso de hablar por fin de todas las polémicas que ha protagonizado en su vida con su exmarido, Antonio David Flores, con su hija Rocío y con el resto de su mediática familia - encabezada por Gloria Camila, Ortega Cano, Amador y Gloria Mohedano - y desvelar por fin su verdad, "desmontando la gran mentira de la prensa del corazón".

Una impactante reaparición mediática en forma de docuserie, "Rocío, la verdad para seguir viva", que podremos ver el próximo domingo en Telecinco y sobre la que ahora José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, se pronuncia, convirtiéndose en el primer miembro del clan en hablar sobre esta bomba que nos ha dejado a todos en shock.

- CHANCE: Bueno, parece ser que Rocío va a hablar después de veinticinco años.- JOSÉ ANTONIO: No estuve viendo el programa porque a esas horas tengo a mi nieto y estaba viendo dibujitos, pero dije que pensaba que la crisis era mala, pero veo que la crisis económica es peor de lo que pensaba, ¿eh? En que hable está en todo su derecho, me parece perfecto que hable, lo único que no me gusta a mí personalmente es que las cosas se hablen grabadas. Yo ya dije en su momento que dijisteis que se iba a sentar con cuatro o cinco personas, periodistas y todo esto, y yo dije que no pensaba que se iba a sentar con nadie, sino que probablemente lo haría en una revista o alguna cosa dónde sale lo que tu quieras que salga. Te preguntan lo que tu quieres que te pregunten, ¿eh? Entonces esto es eso, en las entrevistas cuando están dirigidas, que está en todo su derecho y me parece perfecto, esto es una relación entre la cadena, la productora y ella dónde uno pide y el otro le da, pues perfecto* No entro en absolutamente nada, pero que a mí me gusta que la gente se exponga a las preguntas y las contra preguntas y todo esto, entonces las entrevistas grabadas creo que no dicen toda la verdad.- CH: ¿Crees que ella va a decir la verdad?- JOSÉ ANTONIO: Ella va a decir la verdad, ella va a decir medias verdades y ella va a decir mentiras como casi todo el mundo que hace este tipo de cosas, ¿no? O medias mentiras* La verdad nunca se dice completa.- CH: ¿Estaríais la familia dispuestos a contestar en caso de que no estéis de acuerdo con lo que ella cuente?- JOSÉ ANTONIO: Sí, por supuesto, pero siempre en directo.- CH: Se dice que se va a destruir la mayor mentira del mundo del corazón. ¿Qué significa eso, José Antonio?- JOSÉ ANTONIO: Lo que se vaya a decir se verá cuando se diga, ahora no puedo decir* Ahora lo que os puedo decir es lo que os he dicho.- CH: ¿Por qué crees que se está vendiendo así cómo la gran mentira del mundo del corazón?- JOSÉ ANTONIO: Las cosas hay que venderlas si no, no se venden. Si yo quiero vender una lavadora tengo que anunciarla en televisión*- CH: Pero parece ser que ella tiene la verdad absoluta.- JOSÉ ANTONIO: Nadie tenemos la verdad absoluta nunca.- CH: ¿Crees que se va a atrever a meterse en temas espinosos como la relación con sus hijos?- JOSÉ ANTONIO: Eso ya no sabemos que es lo que va a hacer. Ya os digo que cuando se hable se contestará si se ve necesario y lo vemos conveniente, y ya está, no hay más.- CH: Antonio David dijo que no quería hablar más, pero que se avecinaba tormenta. ¿Usted opina lo mismo?- JOSÉ ANTONIO: Evidentemente esto traerá cola y nada más, ¿vale?- CH: ¿Has visto la promoción?- JOSÉ ANTONIO: La vi y mi reacción fue normal. De una persona que va a hablar, que tiene todo su derecho a hablar, que debería haberlo hecho antes y que el único problema, bueno no problema, mi gusto particular es que este tipo de cosas se hagan en directo, nada más.- CH: ¿Qué te parecieron sus lágrimas?- JOSÉ ANTONIO: Las lágrimas eso ya un día lo dije, así que ahora mismo no lo voy a decir* Va a haber tiempo.- CH: ¿Usted y Gloria cómo está? ¿Tranquilos, expectantes, preocupados?- JOSÉ ANTONIO: No, no, tranquilos. Encantados.- CH: No teméis nada de lo que pueda decir, ¿no?- JOSÉ ANTONIO: En absoluto, para nada, ya os lo dije ayer. Nada, de nada, de nada. Solo puede haber un efecto boomerang y sabéis lo que pasa con el boomerang y a lo mejor pasa eso.-