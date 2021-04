José Antonio, marido de Gloria Mohedano, no pierde la sonrisa tras las últimas declaraciones de Rocío Carrasco

MADRID, 6 (CHANCE)

Manteniendo su postura de no pronunciarse por el momento sobre la serie documental de Rocío Carrasco, José Antonio Rodríguez y Gloria Mohedano continúan con su discreto día a día en Sevilla. Mientras que la hermana de Rocío Jurado no se ha dejado ver desde el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el pasado 21 de marzo, su marido aseguraba la semana pasada que no pensaba manifestarse sobre el paso al frente de su sobrina hasta que viesen la docuserie al completo.

Y en esa postura se mantiene firme José Antonio, que sin perder la sonrisa y haciendo curiosos gestos y aspavientos desde el coche, evita pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Rocío acerca de su separación matrimonial de Antonio David Flores, la llegada de Fidel Albiac a su vida y la adopción de Gloria Camila y José Fernando por parte de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Sin atisbo de preocupación en su rostro, el marido de Gloria Mohedano tampoco valora las declaraciones de Rosa Benito cuestionando algunas de las cosas que ha contado su sobrina, y muy discreto guarda silencio sobre la opinión de su mujer sobre las confesiones de Rociíto, que llamó a 'La más grande' cobarse y aseguró que vivía atemorizada por Antonio David.

Sin embargo, con un gesto de asentimiento, José Antonio deja claro que su silencio no será eterno y que, cuando lo considere, tanto él como la hermana de Rocío Jurado hablarán de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', un programa que ha hecho tambalear los cimientos de uno de los clanes más conocidos de nuestro país.

