José Antonio Rodríguez critica que Rocío Carrasco no colabore si no es cobrando en los homenajes a su madre

MADRID, 26 (CHANCE)

El lunes se presentaba en el Ayuntamiento de Chipiona las Jornadas Culturales en honor a Rocío Jurado, que este año y a causa de las restricciones impuestas por el Covid-19, han sustituido a los tradicionales actos que, durante una semana, recordaban a la "más grande" en la localidad gaditana durane la última semana de agosto. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de toda la familia Mohedano, presente en este tipo de actos.

Hoy, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, explica los motivos de esta llamativa ausencia, puesto que se ha rumoreado que no fueron invitados. Además, el cuñado de Amador nos habla de Rocío Carrasco y asegura que la hija de Rocío Jurado sólo aprueba los homenajes a su madre por los que percibe algún ingreso.

- CHANCE: ¿Por lo visto la familia no ha sido invitada a una exposición que se había hecho como sustitución de la Semana Cultural de Rocío Jurado?

- JOSÉ ANTONIO: No, a la exposición sí nos han invitado. Nos ha invitado el autor de la exposición, nos mandó él personalmente una invitación. Lo único que a lo único que no hemos ido ha sido a la presentación del cartel de la jornada pero porque al parecer este año no se ha invitado a nadie. Por la situación del covid ha sido una cosa simplemente para la prensa.

- CH: ¿Pero estáis preocupados porque a la familia no se le haya invitado de forma particular?

- JOSÉ ANTONIO: No, yo entiendo que este año es algo excepcional y que el año que viene esperemos que no tengamos bicho y que todo vuelva a la normalidad. No a una nueva normalidad como dicen sino a la normalidad, a lo que había antes a nuestra misa del Día Internacional de Rocío que además lo celebramos el día de su aniversario que es el 1 de junio y que se haga en el cementerio como se ha hecho siempre.

- CH: ¿La Virgen de Regla?

- JOSÉ ANTONIO: Bueno sí, la Virgen de Regla es independiente. Se ha suspendido como se han suspendido todos los actos multitudinarios donde se vaya a concentrar mucha gente y la Virgen de Regla sabemos lo que concentra así que es lógico que se haya suspendido.

- CH: ¿No tiene entonces nada que ver con la supuesta coordinación que está haciendo Rocío Carrasco en el tema del museo?

- JOSÉ ANTONIO: Oficialmente no, luego si extraoficialmente hay alguna cosa en la que se haya dicho. Rocío nunca ha querido nada con la asociación, se la ha invitado a todos los actos, se le han comunicado todas las cosas y ella no ha querido nada. Entonces no sabemos lo que pueda haber. Entonces lo que hacíamos nosotros eran homenajes que no se debían de hacer y los homenajes en los que se cobraba dinero si estaban bien y eran homenajes. Pues bueno, cada uno tiene su opinión y que cada uno la mantenga.

- CH: ¿Entendemos que los homenajes que se hacían cobrando entrada eran los que organizaba Rocío Carrasco no?

- JOSÉ ANTONIO: Los hechos están ahí, yo no tengo más que decir. Yo lo que digo es que los homenajes que se le han hecho a Rocío por parte de la asociación del pueblo de Chipiona, nunca se ha cobrado un solo euro. Entonces no sé por qué molesta que se hagan esos homenajes. Cada uno puede hacer el homenaje que quiera porque no molesta a nadie.

- CH: ¿Vimos hace poco a Rocío Flores pasando las vacaciones, imagino que con ella bien?

- JOSÉ ANTONIO: Sí, sí, perfectamente. No hay ningún problema.

- CH: ¿Le echamos en falta en la comunión de la hija de la pareja de Salvador?

- JOSÉ ANTONIO: Sí, pero es que mi mujer no está saliendo para nada en el verano. Tiene, no digamos miedo, pero sí prudencia. Entonces prefiere estar en casa tranquila con mis nietos que arriesgarnos a esas celebraciones que por lo que estamos viendo es donde más casos se están produciendo. Entonces por eso es por lo que no hemos ido, no por otra circunstancia.