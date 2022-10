José Antonio Rodríguez emula a Isabel Pantoja y muestra sus "dientes dientes" tras las declaraciones de Rocío Carrasco

El marido de Gloria Mohedano responde con una eterna y enorme sonrisa a la existencia de un testamento de Rocío Jurado - anterior al definitivo - en el que ellos eran los grandes beneficiados

MADRID, 18 (CHANCE)

Hace meses que Rocío Carrasco adelantó la existencia de otro testamento de Rocío Jurado - anterior al definitivo y en el que ella, todavía casada con Antonio David Flores, quedaba prácticamente 'desheredada'- y ahora, en el último episodio de 'En el nombre de Rocío', ha explicado al detalle cómo se repartió la herencia de su madre y cómo reaccionó su familia mediática al descubrir que ella era la heredera universal de la artista.

"No lo pueden soportar. Si por ellos hubiese sido, yo no hubiese recibido nada de mi madre" ha revelado, asegurando que el motivo del descontento de sus tíos Gloria y José Antonio fue todavía mayor porque ellos creían que el testamento vigente era otro anterior a la llegada de Gloria Camila y José Fernando - que al parecer 'La más grande' no llegó a formalizar - y en el que ellos eran los "grandes beneficiados".

Un documento que Rocío no ha hecho público hasta ahora y en el que, como explica, ella estaba prácticamente desheredada: "No hay ningún bien por repartir, por lo que no soy heredera universal de nada. Este testamento es de cuando yo estaba con 'el ser', y creo que era su forma de asegurarse de que ese 'ser' no iba a tocar nada suyo", afirma.

En ese testamento, como desvela, "Gloria era la administradora de todos los bienes de mis hijos y era el que Gloria y José Antonio pensaban que iban a tener. Creían que iba a ser los mayores beneficiarios porque sabían lo que ponía". "Estoy segura de que mi madre los dejó tranquilos diciendo que había ido al notario y se había formalizado, pero nunca lo llevó" apuntaba, poniendo el foco una vez más sobre sus tíos.

Unas declaraciones a las que José Antonio ha reaccionado parando su coche para no perderse detalle de las preguntas de la prensa y con una sonrisa eterna que por momentos ha llegado a ser casi una carcajada contenida, al más puro estilo del famoso "dientes dientes" de Isabel Pantoja. "¿Habéis hecho vuestro trabajo? ¿Habéis hecho vuestro trabajo? Haced vuestro trabajo y punto" ha asegurado antes de arrancar su vehículo después de un largo rato y dejar en el aire qué le han parecido las últimas revelaciones de Rocío Carrasco.